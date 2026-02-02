La borrasca Leonardo amenaza a Castilla y León: alerta por lluvias persistentes, nieve y fuertes rachas de viento

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha activado la alerta ante la llegada de la borrasca Leonardo, un sistema de gran extensión que dejará lluvias persistentes, episodios de nieve y fuertes rachas de viento en buena parte del país y que también afectará de forma significativa a Castilla y León a partir del miércoles.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la comunidad se encuentra bajo la influencia de un patrón atmosférico muy inestable, marcado por una intensa circulación del oeste que viene favoreciendo el paso continuo de borrascas durante las últimas semanas.

Esta situación se intensificará con la llegada de ‘Leonardo’, que permanecerá prácticamente estacionaria al noroeste de Galicia hasta el fin de semana.

En Castilla y León, las precipitaciones se extenderán desde el miércoles con intensidades moderadas, siendo más persistentes en zonas montañosas y en el sur del Sistema Central occidental.

Durante la madrugada del miércoles se espera además un descenso de la cota de nieve hasta los 800 metros en puntos del norte y este de la comunidad, lo que podría dejar nevadas en áreas de montaña y en cotas medias, antes de que la cota ascienda rápidamente con la entrada de aire más templado.

El jueves será otra jornada marcada por la inestabilidad. La AEMET prevé que las lluvias continúen durante la primera mitad del día, con acumulaciones destacadas especialmente al sur del Sistema Central, donde podrían superarse los 80 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.

Estas precipitaciones, unidas a la saturación del terreno, podrían provocar un impacto hidrológico relevante en cauces secundarios y zonas bajas.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Aunque las rachas más intensas se concentrarán en el sur peninsular, en Castilla y León se esperan rachas localmente fuertes, especialmente en zonas expuestas y de montaña, lo que podría ocasionar caídas de ramas, árboles y afecciones puntuales en infraestructuras.

De cara al viernes y el sábado, la borrasca ‘Leonardo’ comenzará a debilitarse, aunque seguirá influyendo en el tiempo de la comunidad. Persistirán las lluvias, sobre todo en el oeste y sur de Castilla y León, así como episodios de viento intenso, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y realizar un seguimiento continuo de los avisos meteorológicos.

Protección Civil insiste en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas por nieve o lluvias intensas, revisar desagües y canalizaciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante la evolución del episodio.