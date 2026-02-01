Ya es oficial: ayudas de hasta 90.000 euros en Castilla y León para la prevención de incendios en montes privados

La Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la prevención de daños a los bosques por incendios forestales y a actuaciones de selvicultura en montes de gestión privada.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de marzo de 2026.

Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027 (Pepac) y están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros y tiene como objetivo impulsar el desarrollo rural y la protección del medio ambiente mediante la prevención de incendios, desastres naturales y otras catástrofes forestales.

La finalidad principal de la línea de ayudas es financiar la redacción de un plan quinquenal de actuaciones de prevención de daños y selvicultura, así como la ejecución de los trabajos y mejoras contemplados en dicho plan durante sus cinco años de vigencia.

Las actuaciones se desarrollarán entre los años 2027 y 2031, dando continuidad a las acciones llevadas a cabo en convocatorias anteriores.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de terrenos forestales de carácter privado, las comunidades de bienes y las agrupaciones de propietarios forestales, sin necesidad de que estas últimas cuenten con personalidad jurídica.

En el caso de las agrupaciones, será obligatorio designar un representante y cumplir con determinados requisitos, como la compatibilidad de los planes de gestión forestal. Las entidades locales únicamente podrán agruparse entre sí.

Hasta 90.000 euros

El importe de la ayuda oscilará entre 30.000 y 90.000 euros por expediente, distribuido a lo largo de cinco años desde su concesión. La financiación cubrirá el 100 % del importe solicitado, con un máximo de 90.000 euros por solicitud.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la aplicación electrónica SCAG – Contratos de Prevención de Daños y Selvicultura 2026, disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, valorándose aspectos como el tipo de actuación propuesta, la pertenencia a agrupaciones de titulares, el nivel de riesgo de incendios forestales de la zona o la integración en asociaciones de propietarios forestales.