Encontrar puntos de recarga para coches eléctricos en Castilla y León es algo más fácil: hay 3.378, un 27,5% más

La infraestructura pública de recarga eléctrica de vehículos cerró 2025 en Castilla y León con 3.378 puntos, lo que supone un 27,5 por ciento más que los registrados un año antes. A nivel nacional este incremento fue del 37 por ciento, hasta los 53.072 puntos, según el último 'Barómetro de electromovilidad' de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) al que ha tenido acceso Ical.

Los puntos de recarga instalados pero no operativos aumentan en la Comunidad hasta los 983, bien sea por encontrarse en mal estado o averiados, bien porque no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica.

Así, durante el pasado año la red instalada pero fuera de servicio aumentó un 42,8 por ciento, porcentaje similar al conjunto de España. Si toda esta red estuviera activa, Castilla y León contará con 4.361 puntos de recarga de acceso público y España con 69.41.

La red de 'electrolineras' rápidas -a partir de 150 kW-, representa más del 21 por ciento del total con 713 puntos en la Comunidad, después de un crecimiento por encima del 56 por ciento, dos puntos por debajo de la subida del conjunto nacional, que suma un total de 5.151 puntos rápidos de recarga.

No obstante, el 56 % del total de los puntos de recarga tiene baja potencia -22 kw o inferior- lo que supone tiempos de recarga de tres horas mínimo.

De toda la red de recarga, el 51,3 por ciento de los puntos, 1.734 se encuentran en zonas urbanas, porcentaje que en el conjunto de España es del 59 por ciento, con 31.331.

España avanza de nuevo en el indicador de infraestructura de recarga. Por regiones, Castilla y León se mantiene en el primer puesto con 20,2 puntos sobre 100, seguido de Cantabria (18,4) y Asturias (18). El mayor crecimiento se registra en Asturias (+6,6 puntos), Aragón (+5,3 puntos) y Madrid (+5,2 puntos). En la Unión Europea, la disponibilidad de puntos de recarga crece 4,4 puntos en 2025, alcanzando una puntuación de 25,2 sobre 100. Países Bajos y Noruega continúan liderando el ranking.

Al mismo tiempo, a lo largo del pasado año, el indicador de penetración de vehículos electrificados en España creció 11,2 puntos hasta situarse en los 32,6 puntos sobre 100, mientras que en Castilla y León subió hasta los 27,6 puntos.

El anuncio del Moves III en abril de 2025 marcó un cambio en la tendencia de la matriculación de vehículos electrificados que, a nivel nacional se mantuvo con una cuota superior al 20 por ciento desde junio. Esto se ha visto reflejado también en el indicador del vehículo electrificado sobre el mercado total, que sube 12,3 puntos y alcanza los 31,2 puntos. En Castilla y León este indicador es superior y alcanza los 34,6.

En Europa, la media del continente avanza en 7,2 puntos, situándose en 45,8 sobre 100. Con ello, España ha recortado en cuatro puntos la distancia frente a la media europea en 2025, alejándose del resto de países a la cola del ranking.

Desglosados por comunidades, los datos muestran que Madrid sigue liderando el indicador de penetración del vehículo electrificado en España, con 54,9 puntos (pasa a situarse por encima de la media europea), seguida de Navarra (41,9), Cataluña (33,8) y la Comunidad Valenciana (33,4).

Castilla y León sitúa en el puesto decimotercero (27,6), con los mismos puntos que Murcia y solo por encima de Asturias, Canarias, Andalucía y Extremadura.

Indicador global de electromovilidad

Por otra parte, el barómetro refleja que el indicador global de electromovilidad (resultado de la media del indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el indicador de Infraestructura de Recarga), sitúa a España con 22,9 puntos sobre 100, tras un incremento de 7,4 puntos porcentuales sobre el año anterior.

Esta mejora se debe en gran parte a la expansión del indicador de vehículos, siendo la aportación de la infraestructura algo más limitada a lo largo del periodo.

A nivel europeo, España consigue recortar en 1,6 puntos la distancia respecto a la media europea, que se sitúa en 35,5 puntos, aunque esta sigue siendo superior en más de 10 puntos porcentuales.

Por regiones, Madrid (34,1), Navarra (29,8) y Cataluña (25,4) lideran una vez más el ranking del indicador global de comunidades autónomas, en el que Castilla y León ocupa la cuarta posición con 23,9 puntos, por delante de Cantabria (23,6), Islas Baleares (23,4) y Castilla-La Mancha (23). El resto de comunidades se encuentran por debajo de la media nacional.

Destaca, principalmente, el caso de Madrid, que aumenta en 12,4 puntos en el año y se sitúa cerca de la media europea.

José López-Tafall, director general de Anfac, afirmó que “2025 ha sido un año clave en el desarrollo de un modelo de movilidad más sostenible en el que han sido partícipes todos los actores del sector. Esta cooperación ha tenido como resultado una mejora de todos los índices de penetración del vehículo electrificado y de red de recarga en España, mostrando un avance en la adopción de vehículos electrificados”.

“España recorta poco a poco las distancias con la media europea, e incluso algunas regiones como Madrid, muestran unos datos superiores en penetración de vehículo electrificado. Sin embargo, debemos seguir trabajando en aspectos como la red de recarga rápida (sobre todo en tramos interurbanos), para que el vehículo eléctrico se consolide como la opción para todos aquellos que se desplazan por nuestras carreteras”, añadió el portavoz de Anfac.