Las personas que estén en mesas electorales el 15-M en Castilla y León cobrarán 76,41 euros

El Consejo de Gobierno que se ha celebrado en la mañana de este jueves, 29 de enero, ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Presidencia, dos acuerdos vinculados a la preparación de las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo.

Por un lado, el manual de instrucciones para las personas que integrarán las mesas electorales, y el decreto que regula las dietas y gratificaciones del personal que prestará servicios durante el proceso electoral.

Gratificaciones y compensaciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regulan las dietas y gratificaciones a percibir por el personal que preste sus servicios en las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026.

La norma establece el régimen de compensaciones para los distintos colectivos que intervienen en el proceso electoral y realizan funciones relevantes que no forman parte de su retribución ordinaria.

Entre ellos se encuentran los miembros de las juntas electorales, el personal colaborador, los representantes de la Administración, el personal de los ayuntamientos y otros empleados públicos que participan en tareas vinculadas a la organización y desarrollo de las elecciones, así como de los miembros de las mesas electorales, para los que se prevé una compensación de 76,41 €.

El decreto tiene en cuenta las características específicas del proceso electoral, que se celebrará sin concurrencia con otros comicios.

Las cuantías incorporan la actualización de las compensaciones conforme a los distintos incrementos retributivos aprobados para el personal al servicio de la Junta de Castilla y León desde las últimas elecciones autonómicas. Asimismo, el decreto garantiza la cobertura de los riesgos derivados de la participación de los miembros de las mesas electorales durante el ejercicio de sus funciones.

Con la aprobación de estos dos acuerdos, que serán publicados la semana que viene en el Boletín Oficial de la Comunidad, la Junta de Castilla y León avanza en la organización administrativa de las elecciones autonómicas de 2026.

Manual de instrucciones

El manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por la Junta de Castilla y León, tiene como finalidad facilitar el correcto desempeño de las funciones que corresponden a la presidencia y a las vocalías de las mesas durante toda la jornada electoral.

El documento ofrece una guía clara y ordenada de las actuaciones que deben realizarse desde la constitución de la mesa a primera hora de la mañana hasta la finalización del escrutinio y la entrega de la documentación electoral. Incluye indicaciones sobre la comprobación del material, el desarrollo de la votación, la identificación de las personas votantes, el cierre de los colegios electorales, el recuento de los votos y la cumplimentación de las actas oficiales.

Asimismo, el manual incorpora orientaciones sobre la recepción de credenciales de interventores y apoderados, las normas de orden público aplicables durante la jornada electoral, y los distintos modelos de impresos oficiales que deben utilizarse, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la homogeneidad de los procedimientos en todas las mesas electorales de la Comunidad.

El texto recuerda que formar parte de una mesa electoral constituye un deber cívico esencial para el correcto funcionamiento del sistema democrático, y subraya el papel de la presidencia de la mesa como máxima autoridad en el local electoral durante el desarrollo de la votación.