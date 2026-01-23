Un chorro polar 'desatado' empuja un tren de borrascas hasta Castilla y León que podría traer vientos huracanados

Todas las miradas están ahora puestas en la borrasca Ingrid, cuya proximidad desde este pasado jueves ya está dejando un episodio plenamente invernal y que se prevé pueda dejar varias nevadas con importantes acumulaciones de hasta 10 centímetros en apenas en unas horas en ciudades como Segovia, especialmente.

En Castilla y León también destacan otras capitales como Ávila, Soria, Burgos y León, donde se esperan nevadas a partir de media tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas, y sobre todo por la noche, coincidiendo con la bajada de la cota hasta los 700-600 metros, según las previsiones de Meteored.

Pero es que al mismo tiempo, el modelo europeo de Meteored también avisa de que un chorro polar 'desatado', que circulará a 300 km/h, pueda impulsar más borrascas hacia España, y en consonancia a Castilla y León, a partir de la próxima semana, dejando una previsión que contempla la posibilidad de vientos huracanados.

De esta manera, se espera que Ingrid no sea la última depresión de este tren de borrascas. Según Meteored, un anticiclón en latitudes polares va a continuar llevando el aire polar hacia el sur, sobre el Atlántico, lo que intensificará todavía más el gradiente térmico en latitudes medias en esta parte del océano que desencadenará violentas borrascas que se desarrollarán rápidamente afectando a esta región de Europa.

La consecuencia será que el chorro polar se acelerará notablemente, estableciéndose en latitudes cercanas a la Península. En este contexto, se espera que la sucesión de borrascas siga al quedar Castilla y León y España en una zona con fuerte inestabilidad baroclina, afectándonos otra muy activa durante el próximo martes.

Al desarrollarse estas borrascas en el entorno peninsular, los frentes serán muy activos, rápidos e intensos. Esto hará que las precipitaciones sean más intensas en la vertiente atlántica, pero podrán acabar afectando a todo el territorio.

La cota de nieve, por su parte, sufrirá fuertes oscilaciones al paso de los frentes. Las nevadas, lluvias y deshielos contribuirán a aumentar el caudal de los ríos de una forma significativa.

Pero lo que más preocupa son los vientos. El escenario más probable, de momento, ubica el centro de las bajas en el norte, esperándose un viento predominante del oeste. Según el modelo europeo consultado por Meteored, los momentos más destacados podrían llegar con facilidad a los 80 km/h de racha en zonas pobladas de Castilla y León y el interior.

Se sobrepasará los 100 o incluso los 120 km/h en zonas de montaña. Ahora bien, Meteored reconoce que existe una baja probabilidad de que alguna de estas bajas, durante el proceso de ciclogénesis, se descuelgue hacia el sur o que desarrolle alguna onda o baja secundaria que impacte contra el territorio peninsular.

Pero si sucede, algo que dada la incertidumbre actual no se descarta, alguno de estos temporales podría superar la intensidad antes descrita y dejar rachas de viento huracanadas incluso en zonas pobladas del interior.

Todavía es pronto para centrar el pronóstico, según explica Meteored, pero advierten de que no hay que olvidar que un patrón de circulación como el actual provocó temporales históricos como Klauss, en enero de 2009, Lothar, en diciembre de 1999, o el de febrero de 1989.

Ingrid

La borrasca de Ingrid se espera que deje un importante episodio de nevadas, alcanzando núcleos urbanos y zonas de meseta. Las ciudades que más preocupan, según Meteored, son Ávila y Segovia, sin que las nevadas puedan darse en las próximas horas.

La cota de nieve se mantendrá claramente favorable durante buena parte del día y las precipitaciones, señalan, esperan que sigan siendo persistentes.

En Segovia ya ha comenzado a nevar desde las primeras horas y no se espera que pare ni durante la tarde ni durante la noche. Cabe señalar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la ciudad por acumulaciones previstas de 5 a 10 centímetros al final del día.

Ávila, Soria, Burgos y León también se encuentran con aviso amarillo activado, hasta el final del viernes, aunque con la previsión de que se extienda hasta el sábado. Los espesores, en estas zonas, prevén que estén entre 3 y 5 centímetros, lo suficiente para que haya problemas en la movilidad.

Un segundo grupo formado por Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora, presenta una alta probabilidad de nevadas a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 de este viernes. Las capitales también están bajo avisos amarillos por nevadas, pero las acumulaciones previstas son más bajas, de entre 1 y 3 centímetros.