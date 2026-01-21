Los trabajadores ferroviarios explotan y llaman a la huelga en CyL: "Exigimos medidas reales y una investigación rigurosa "

Tras los graves sucesos ocurridos en la noche de este martes en Barcelona, en los que ha fallecido un maquinista en prácticas, CC.OO. ha expresado su “profunda consternación y ha trasladado su más sincero pésame a su familia, amistades, compañeras y compañeros”.

Desde el sindicato exigen para Castilla y León la “internalización de las cargas de trabajo y un incremento de las plantillas de las infraestructuras ferroviarias y del material rodante”.

CC.OO. asegura que la seguridad de los trabajadores y trabajadoras ferroviarios y de quienes utilizan este servicio público “no puede seguir en la situación actual”.

“No es aceptable que quienes garantizan, cada día, el funcionamiento del transporte ferroviario vean comprometida su integridad física mientras desempeñan su trabajo”.

David Cuenca, coordinador de CC.OO. en Renfe CyL, explica que la situación en nuestra comunidad “es mejorable”, porque es necesaria “la internalización de las cargas de trabajo tanto en Adif como en Renfe”. Por otro lado, reivindica un “incremento de las plantillas” tanto de las infraestructuras ferroviarias como del material rodante.

Ante la “falta de medidas y actuaciones suficientes” han anunciado que “convocaremos las jornadas de huelga o las medidas de presión necesarias para alcanzar compromisos concretos” además de “recursos adecuados y protocolos efectivos que eviten que tragedias como estas no vuelvan a repetirse”.

“Exigimos la adopción inmediata de medidas reales y eficaces para revisar y reforzar los protocolos de seguridad, así como una investigación rigurosa de lo ocurrido. Es imprescindible establecer y aplicar protocolos claros y coordinados entre Protección Civil, Renfe y Adif, que garanticen la protección del personal ferroviario ante situaciones de riesgo”, finalizan desde CC.OO.