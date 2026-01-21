Confirmado por la Aemet: activados avisos por nevadas y fuertes rachas de viento de hasta 90 km/h en CyL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por nevadas en dos provincias de Castilla y León y por fuertes rachas de viento en otras siete para este miércoles, 21 de enero.

Los avisos por nevadas están activos en la provincia de León, concretamente en la Cordillera Cantábrica de León-León entre las 18 y las 23:59 horas con acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros por encima de los 1.300 metros. El aviso continuará en la madrugada del jueves.

El otro aviso amarillo por nevadas está activo en Zamora, concretamente en la zona de Sanabria entre las 18:00 y las 23:59 horas, con acumulación de 5 centímetros por encima de los 1.300 metros en un aviso que seguirá también el 22 de enero.

Por su parte, en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, también están activos los avisos por fuertes rachas de viento para el día de hoy.

En concreto, en Burgos, en la zona de la Cordillera Cantábrica se podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, igual que en la Cordillera Cantábrica de León y en la zona palentina.

Un día desapacible en Castilla y León.