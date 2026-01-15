Carlos, de reponedor a media jornada en Alcampo a dirigir la tienda: "Fue la única empresa que confió en mí a ciegas"

Carlos Mejía, en el supermercado de la calle Juan de Padilla, en Burgos

Carlos Mejías llegó a Alcampo en 2020 como reponedor a media jornada y hoy dirige el supermercado de la calle Juan de Padilla, en Burgos. Todo un ascenso en apenas seis años, que el trabajador burgalés atribuye al modelo de gestión de personas de la compañía.

"Alcampo fue la única empresa que confió en mí a ciegas. Empecé desde abajo, pero aquí se valora el esfuerzo y te da la oportunidad de crecer", explica.

La trayectoria de Carlos coincide con que Alcampo ha recibido por octavo año consecutivo la certificación Top Employer España 2026 y, por segundo año, el reconocimiento Top Employer Europa 2026, entregado por Top Employers Institute y que avala las buenas prácticas de Recursos Humanos y el compromiso con la mejora continua.

El programa Top Employers Institute evalúa seis ámbitos: estrategia de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, aprendizaje, diversidad, equidad e inclusión, y bienestar.

Alcampo articula su política de personal en torno a la innovación, la responsabilización, el desarrollo profesional y personal, la diversidad, el bienestar, la convivencia y la participación. La compañía busca consolidarse como referencia para sus más de 23.000 empleados y para el talento que se incorpora.

En formación y desarrollo, Alcampo destinó en el último año 9,5 millones de euros, un 44% más que el ejercicio anterior, impartiendo más de 443.000 horas de formación a través de 1.950 acciones formativas, combinando modalidades presencial y online.

El enfoque se centra en el desarrollo de profesionales de oficio, transformación digital y proyectos de Responsabilidad Social Corporativa, como la lucha contra el desperdicio alimentario.

Personal de Alcampo

La compañía impulsa también el crecimiento interno mediante su Escuela de Desarrollo del Talento. Más de 1.800 empleados participaron en más de 12.000 horas, cuadruplicando la cifra del año anterior, en programas como Esfera, Empowe­ring Women’s Talent o Lab to Grow, orientados a liderazgo, empoderamiento femenino y aceleración de talento con metodología AGILE.

El bienestar de la plantilla es otro eje estratégico. El Plan de Bienestar Vivir Mejor se consolida en cinco áreas: profesional, físico, emocional, financiero y social, con especial atención a la salud física y mental mediante sensibilización y promoción de hábitos saludables.

En igualdad, Alcampo aplica desde 2023 su tercer Plan de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en toda la gestión. En 2024, el 42% de los puestos de responsabilidad estaban ocupados por mujeres, y el Comité de Dirección alcanzó un 40% de presencia femenina.

El compromiso con la inclusión social se refleja en programas de formación y empleabilidad para colectivos vulnerables en colaboración con Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja, promoviendo la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Patricia González, directora de Recursos Humanos de Alcampo, asegura que la renovación de esta certificación un año más "nos motiva a continuar desarrollando políticas con un impacto tangible en el día a día de nuestros equipos y asumir la responsabilidad de actuar con coherencia en todas las decisiones que tomamos como compañía".

Los casos de Óscar y Yolanda

El modelo de desarrollo de personas se refleja en otras trayectorias a lo largo de otros supermercados de Castilla y León. Ejemplo de ello es Óscar Liberto Jiménez, de 22 años, quien participó en el programa Formatéate con Garantía, orientado a jóvenes menores de 30 años, preferentemente de etnia gitana y sin experiencia laboral.

Óscar Liberto, en el Alcampo donde trabaja de cajero

Tras completarlo, se incorporó a la tienda de la avenida de Palencia, en Valladolid, como cajero. Lejos de conformarse, en apenas un año ya se está formando para asumir nuevas responsabilidades y "subir escalones dentro de la compañía".

Este joven asegura que en esta empresa "te animan a aprender y a superarte cada día", por lo que está convencido de que "tengo futuro en Alcampo".

A esta trayectoria se suma la de Yolanda Pastor, con más de 25 años de experiencia en el hipermercado de Alcampo en Aranda de Duero.

Tras un accidente laboral hace ocho años que le provocó una discapacidad reconocida del 33%, la compañía adaptó su puesto de trabajo para que pudiera continuar en la sección de congelados con horario fijo y evitando largos periodos de pie. "Alcampo cuida a las personas y busca soluciones para que podamos seguir trabajando", asegura.