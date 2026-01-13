CC.OO. denuncia a la Junta por “incumplir” la Ley de Bomberos Forestales: “Es una quiebra flagrante”

CC.OO. ha informado de que ha presentado, este lunes 12 de enero, una denuncia contra la Consejería de Medio Ambiente por “incumplir la Ley de Bomberos Forestales”, argumentando que el personal del operativo de incendios de la Junta está “sometido a una clara indefensión”.

“Es una quiebra flagrante de la legalidad y de las obligaciones que la Junta tiene con este colectivo de casi 1.000 trabajadores y trabajadores. Por ello, pedimos la dimisión del consejero de Medio Ambiente y del director General de Patrimonio Natural de la Junta”, aseguran en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

CC.OO. considera que la actuación de la Junta, “no solo supone un desprecio más hacia el personal del operativo de incendios forestales, si no que es un perjuicio directo para estos profesionales”.

Desde CC.OO ponen de manifiesto que la Junta “no está aplicando” el régimen legal al que está obligada por la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales, una Ley básica de todo el estado, que entró en vigor hace más de un año y que la Junta “ignora deliberadamente”.

Además de que “no les considera Bomberos y Bomberas Forestales, ni les cataloga legalmente como tales (a lo que está obligada la Junta)”; este personal “no cotiza a la Seguridad Social en el epígrafe adecuado, ni tampoco se le aplica la cotización adicional que permita, a futuro, adelantar la edad de jubilación, ni tan siquiera se certifican adecuadamente los períodos trabajados anteriormente en las labores de Bombero Forestal (otra obligación establecida en dicha Ley)”, añaden.

“Una situación desastrosa que está produciendo un daño laboral y económico directo a estos profesionales, un daño que cada día que pasa se va incrementando, y que puede terminar en centenares de reclamaciones ante los juzgados, con el evidente perjuicio, no ya para las personas trabajadoras afectadas sino para toda la sociedad de CyL, que tendrán que sufragar con sus impuestos la incompetencia de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente”, apuntan desde el sindicato. U

Tras la tragedia vivida este verano en Castilla y León con los incendios forestales, desde CC.OO. consideran “inaceptable esta situación”, una muestra más de “incapacidad de los responsables políticos y volvemos a pedir la dimisión inmediata del Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y de José Ángel Arranz, Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León”, finalizan.