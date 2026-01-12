Terremoto electoral en las Generales en CyL: el PP consolida su hegemonía y Vox tutea ya a un débil PSOE

El último sondeo electoral de SocioMétrica para EL ESPAÑOL dibuja un profundo cambio en el mapa político español y, de manera especialmente significativa, en Castilla y León.

Si hoy se celebraran elecciones generales, no autonómicas sino nacionales, es decir para elegir al presidente del Gobierno, el Partido Popular no solo reforzaría su liderazgo en la región, sino que lo haría acompañado de un fuerte crecimiento de Vox y de un severo retroceso del PSOE respecto a los resultados obtenidos en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Según la proyección del sondeo, Castilla y León repartiría actualmente sus 31 escaños de la siguiente manera: el PP obtendría 19 escaños, el PSOE 8 escaños y Vox, 4 escaños

El resto de formaciones quedaría fuera del Congreso, sin representación en la comunidad.

Este reparto supone un cambio sustancial frente a las elecciones generales de 2023, cuando el resultado fue del PP: 18 escaños, PSOE: 12 escaños y Vox: 1 escaño. Sumar, UPL y Soria ¡Ya! no obtuvieron.

En términos comparativos, el PP gana un escaño, Vox multiplica por cuatro su representación (de 1 a 4), mientras que el PSOE sufre un desplome de cuatro escaños, uno de los retrocesos más severos del país en proporción a su peso territorial.

El análisis por provincias confirma la fortaleza del Partido Popular y la creciente implantación de Vox, que deja de ser una fuerza marginal para competir directamente con el PSOE en varias circunscripciones clave.

León: 2 escaños para el PP, 1 para el PSOE y 1 para Vox.

Zamora: 2 para el PP y 1 para el PSOE.

Salamanca: 2 del PP, 1 del PSOE y 1 de Vox.

Palencia: 2 del PP y 1 del PSOE.

Ávila: el PP logra dos escaños y el PP, uno.

Valladolid: 3 escaños para el PP, 1 para el PSOE y 1 para Vox.

Burgos: 2 del PP, 1 del PSOE y 1 de Vox.

Soria: reparto equilibrado, con 1 escaño para el PP y 1 para el PSOE.

Segovia: El PP logra un pleno histórico obteniendo los tres.

Este escenario confirma una tendencia clara donde el PP se consolida como fuerza hegemónica en el mundo rural y urbano, mientras que Vox se afianza como un actor decisivo, especialmente en provincias donde el voto socialista se fragmenta o retrocede.

Vox ya disputa la segunda plaza al PSOE

Uno de los datos más relevantes del sondeo es que Vox no solo crece, sino que empata o compite directamente con el PSOE por la segunda posición en un número creciente de provincias.

En Castilla y León, esta pugna se refleja especialmente en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, donde la formación de Santiago Abascal alcanza al PSOE en escaños o se sitúa muy cerca.

Este fenómeno no es aislado. A nivel nacional, Vox empataría con el PSOE en número de escaños en alrededor de una veintena de provincias, entre ellas varias castellanas y leonesas, lo que confirma que el partido ha dejado de ser un socio secundario del PP para convertirse en un competidor directo del socialismo en amplias zonas del interior.

El contexto nacional

A nivel nacional, el PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría hoy las elecciones generales con 142 escaños y el 32,5% de los votos, cinco más que los que tiene actualmente en el Congreso.

En contraste, el PSOE de Pedro Sánchez sufriría una fuerte erosión, cayendo hasta los 102 escaños (25,7%), lo que supone una pérdida de 19 diputados respecto a 2023.

El sondeo atribuye este desgaste al impacto de los casos de corrupción y de acoso sexual que han salpicado a dirigentes socialistas en los últimos meses, un factor que estaría penalizando especialmente al partido en comunidades tradicionalmente disputadas como Castilla y León.

Por su parte, Vox se consolida como tercera fuerza nacional, casi duplicando sus resultados de 2023: pasaría de 33 escaños (12,4%) a 62 diputados (17,9%), capitalizando el malestar social y el voto de protesta.

La proyección de SocioMétrica sitúa a Castilla y León como uno de los territorios donde con mayor claridad se aprecia el nuevo ciclo político que se abre en España: un PP fortalecido, un PSOE en retroceso y una Vox en expansión que ya no se limita a acompañar, sino que aspira a disputar espacios clave.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.300 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 7 y 10 de enero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, nivel de estudios y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. No procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento