Castilla y León invierte 950.000 euros para fortalecer el sector de la moda: 2.200 empleos y 185 millones anuales

La Junta de Castilla y León y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOECyL) han dado este lunes el pistoletazo de salida a la tercera edición del proyecto 'Uniendo Moda' que se desplegará a lo largo de 2026 El proyecto, financiado por la Junta con 950.000 euros y desarrollado por CEOE CyL, busca fortalecer el sector del textil y de la moda de la Comunidad, que mantiene una facturación anual superior a los 185 millones de euros y genera más de 2.200 empleos

El lanzamiento de esta nueva edición del proyecto 'Uniendo Moda' ha tenido lugar con la celebración de la jornada de trabajo 'Escuchando a la industria', un encuentro, en el que han participado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. El objetivo principal de la jornada ha sido analizar el calendario de actuaciones que se va a desarrollar a lo largo del año, así como recoger las sugerencias directas de los profesionales para que el plan atienda las necesidades del sector.

Con este encuentro, que ha contado con la presencia de casi una treintena de empresas y diseñadores de la Comunidad, se pretende que el proyecto se construya de la mano del sector, garantizando que cada acción responda a la realidad y a los retos actuales de las empresas y profesionales, así como favorecer la colaboración y cohesión entre los distintos agentes de la cadena de valor del sector textil y de la moda.

Uniendo Moda Castilla y León se concibe como una estrategia de apoyo integral a la moda y al textil de la comunidad para impulsar el crecimiento y la competitividad del sector mediante actuaciones que contribuyan a mejorar su comercialización, promoción, formación y modernización, así como a promover el emprendimiento y la consolidación de diseñadores emergentes.

Promoción y comercialización

El eje central de ‘Uniendo Moda 2026’ es el refuerzo de la promoción y comercialización para incrementar la visibilidad de la moda de Castilla y León en escaparates de alto impacto. El proyecto asegura la participación de los diseñadores de la comunidad en las citas más influyentes de la moda española.

En este sentido se mantiene la asistencia a las dos ediciones de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW), donde están previstos, tanto desfiles en la pasarela principal como la presencia de un stand institucional en el Cibelespacio, reforzando la vertiente comercial para la venta del talento y la artesanía local. Se incluye también la asistencia a la Momad (Madrid), considerado el mayor escaparate comercial de España para el sector textil, calzado y accesorios y siendo un espacio clave para la promoción, venta y visibilidad de las colecciones estivales.

Asimismo, el sector contará con el respaldo del proyecto para asistir a la Atelier Couture, la plataforma especializada en atelieres de costura y moda de autor, que se celebra en la Real Fábrica de Tapices. Los Premios de la Academia de la Moda Española, que reúnen a los grandes referentes y medios del sector, servirán también para dar visibilidad y facilitar relaciones comerciales a los diseñadores de la Comunidad.

Además, para potenciar la comercialización directa y la expansión de marca, el plan incluye la celebración de un Showroom exclusivo en Madrid dedicado específicamente a la promoción, venta y visibilidad de la Moda Castilla y León; así como la presencia en la Pasarela Larios (Málaga) a la que se acudirá por primera vez para ampliar la proyección del sector en nuevos mercados.

La última de las grandes citas promocionales será la Pasarela de la Moda de Castilla y León, y el Concurso de Jóvenes diseñadores, que se celebrará en Burgos durante el mes de octubre, para mostrar la creatividad y singularidad de las propuestas de diseñadores consagrados y emergentes.

De forma paralela, se potenciará la imagen del sector mediante la producción de vídeos promocionales destinados a redes sociales y canales digitales, siendo estas herramientas clave para ampliar el alcance tanto de la marca Uniendo Moda como de las marcas propias de cada diseñador.

Formación y talento emergente

Uniendo Moda apuesta, además, por el emprendimiento y talento emergente ofreciendo a los jóvenes diseñadores un soporte que va mucho más allá del tradicional concurso de jóvenes diseñadores. El programa incluye la celebración de jornadas de emprendimiento con encuentros específicos para ofrecer orientación técnica y apoyo en la consolidación de nuevos proyectos empresariales. El talento emergente tendrá, además, un espacio destacado en citas como la Mercedes-Benz Fashion Week, garantizando su visibilidad ante público especializado.

Igualmente, se llevarán a cabo actuaciones de formación y mentoría para emprendedores, empresas y profesionales con la celebración de masterclass especializadas en áreas de vanguardia como la Inteligencia Artificial aplicada al diseño o la impresión 3D. Estas acciones serán impartidas por especialistas y profesionales consolidados dentro del sector.

Otras herramientas clave

Para facilitar la expansión comercial, la modernización y el desarrollo de las empresas, el proyecto incluye la creación de un Directorio Empresarial del Sector, una lista detallada en formato físico y digital que servirá como herramienta de promoción y contacto entre diseñadores, artesanos vinculados al sector, empresas y profesionales.

Además, a través del proyecto, el sector contará con un canal que ofrece información detallada sobre subvenciones y financiación para facilitar la innovación y la internacionalización. Este dossier actúa como puente hacia otras líneas de apoyo de la Junta, como las ayudas de la propia Consejería o del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, con subvenciones para la promoción exterior, la modernización o ayudas específicas para digitalización y sostenibilidad

Con este despliegue de medidas, la Junta busca el fortalecimiento y el desarrollo de un sector que genera más de 2.200 empleos y que cuenta con cerca de 500 empresas, lo que representa en torno al 5 % del total de empresas industriales en Castilla y León. La ejecución del proyecto a través de CEOE Castilla y León facilita la estrecha coordinación y colaboración de la iniciativa con el tejido empresarial de la comunidad, garantizando el máximo alcance y participación.