IU avala con un 77,9% de apoyo la coalición con Sumar y Equo para las autonómicas: Juan Gascón será el candidato

El coordinador autonómico de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón Nacho Valverde / ICAL

Izquierda Unida ha cerrado filas en Castilla y León. La militancia ha respaldado con un 77,9% de los votos la coalición electoral con Movimiento Sumar y Verdes Equo para las próximas elecciones autonómicas, consolidando una estrategia de unidad para disputar el espacio político a la derecha y la extrema derecha en la Comunidad.

El resultado de la consulta interna, celebrada durante cuatro días en formato presencial y online, refuerza la apuesta por una candidatura conjunta y deja el proyecto en disposición de ampliarse.

IU mantiene la mano tendida a otras organizaciones de la izquierda transformadora para incorporarse a un frente común, mientras avanza en la elaboración de un programa político compartido.

La votación también ha servido para ratificar a Juan Gascón como candidato por consenso a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y cabeza de lista por Valladolid.

Gascón ha interpretado el resultado como un mandato claro de la militancia para construir una alternativa política sólida.

“La militancia ha legitimado ampliamente el proceso de unidad”, ha subrayado, reivindicando el papel de IU como eje vertebrador del espacio progresista en la Comunidad.

En ese contexto, el candidato ha marcado el terreno político de la próxima etapa: “Vamos a volcarnos en organizar la resistencia institucional y en las calles” frente a unas políticas que, a su juicio, “sacrifican a las personas más desfavorecidas” y profundizan en la desigualdad territorial y social en Castilla y León.

Desde Izquierda Unida insisten en que la coalición no es solo un acuerdo electoral, sino un proyecto político de largo recorrido.

En las próximas semanas, las formaciones impulsarán encuentros con sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil para trasladar sus demandas al programa y articular una alternativa “frente a las políticas del odio y la confrontación”.