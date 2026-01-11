Ignacio Coll, nuevo decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha renovado su Junta de Gobierno para el periodo 2026-2030 y ha elegido a Ignacio Coll Tellechea como nuevo decano, en una asamblea celebrada en Béjar, en la que sucede a Pedro Lechuga Mallo, en el cuarto proceso electoral desde la creación del Colegio en 2012.

La nueva Junta está formada por trece miembros. Junto al decano, serán vicedecanos Estela Carretero García (Ávila), Ismael García Herrero (Valladolid) y Alejandra Martín Casado (Salamanca).

La Secretaría General recaerá en Mar González Mena (Burgos), con Ana María Garrido Redondo (Valladolid) como vicesecretaria, y la Tesorería en el zamorano Ángel Prada Bermejo. Completan la Junta como vocales María Coco Hernando (Segovia), Ana Esther Méndez Romón (Soria), Rosa Masegosa Sánchez (Valladolid), Nuria Martín González (León), María Mena Núñez (Burgos) y Jorge Francés Martín (Valladolid).

Ignacio Coll, licenciado en Ciencias de la Información y con más de 30 años de trayectoria profesional en medios de comunicación y gabinetes institucionales, ha subrayado en su primera intervención el papel del Colegio en la defensa del periodismo en la Comunidad y ha recordado su implicación en los debates electorales autonómicos y en la Ley de Publicidad Institucional, que “perjudica a los periodistas y a los medios” y cuya aplicación “está provocando despidos desde hace meses”. La nueva Junta trabajará para negociar su modificación.