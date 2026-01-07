Ya es oficial: Castilla y León lanza los viajes del Club de los 60 con una importante novedad y precios asequibles

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha lanzado este miércoles, 7 de enero, la edición de 2026 de los viajes del Club de los 60 a precios asequibles y que este año contará con una novedad importante que facilitará la reserva y gestión de los trayectos.

El departamento de Isabel Blanco ha presentado 30 destinos para que los 364.132 socios adheridos al Club de los 60 puedan viajar esta primavera, otoño y Navidad de 2026, con Japón, un crucero fluvial por el Rin y París o el valle del Loira como algunos de los principales atractivos.

El gran cambio de este año es que se han acreditado 212 agencias, repartidas por todo el medio rural y urbano de Castilla y León, a través de las que aquellos ciudadanos que hayan obtenido una plaza podrán reservar y gestionar los viajes, facilitando así el proceso.

Los viajes del Club de los 60 son unos de los programas más demandados de la Consejería dirigida por la también vicepresidenta de la Junta. Ha sido la propia Blanco quien ha presentado la edición de 2026, que llega con más plazas y en las que se incluyen los destinos para la época de Navidad, ya consolidados.

En total, se han convocado 28.454 plazas, 257 más que en la edición anterior, de las que 12.588 estarán reservadas al turno de primavera y 15.866 para otoño y Navidad.

De la treintena de viajes ofertados, 17 son destinos internacionales, entre los que están, como novedades, Japón, un viaje combinado entre París y el valle del Loira, y un crucero fluvial por el Rin.

Ante el éxito de la edición anterior, se repetirá el crucero por el Danubio. Los 13 restantes serán destinos nacionales, entre los que están destinos como Tenerife o Mallorca. Asimismo, se incluyen dos trayectos dentro de la modalidad 'viajes para todos' a Valencia y Sevilla, abiertos a personas con necesidad de apoyos especiales o discapacidad.

Toda la información acerca de los viajes, tanto el contenido como el procedimiento para optar a ellos, está disponible en el folleto digital, desde este miércoles en la web de la Junta, o en formato físico, que también incluye el modelo de solicitud y estará disponible en las gerencias territoriales de Servicios Sociales desde el 7 de enero excepto en Valladolid, donde se podrá recoger en la oficina central del club de la calle Padro Francisco Suárez, 2.

El plazo para solicitar asiento en uno de los viajes se inicia en las modalidades online (web) y telefónica ( 983 428 206 y 983 415 194 ) desde este miércoles 7 de enero en horario de 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Para inscribirse presencialmente, el plazo empezará el 9 de enero. El último día para presentar las solicitudes será el próximo 21 de enero. El sorteo en cada provincia tendrá lugar el 3 de febrero de 2026 y los listados de adjudicatarios y reservas de cara a los viajes de primavera se publicarán el 5 de febrero.

Respecto a los de otoño, los listados se harán públicos el 10 de julio, mientras que para los de Navidad deberá esperarse hasta el 10 de septiembre.

Los interesados que no hayan obtenido destino formarán parte de las listas de reserva, por lo que, en caso de renuncias, tendrán opciones de lograr plaza en uno de los viajes.

Principal novedad

Fruto de una apuesta por una atención presencial y próxima a la persona mayor, los adjudicatarios de las plazas tendrán libertad de elegir la agencia de viajes que deseen de entre las 212 que se han acreditado para tramitar y formalizar sus reservas, además de recibir la información y ayuda que necesiten.

Esta novedad se presenta como una ventaja para cualquier socio con destino, pero en especial para aquellos que residan en el medio rural, ya que una buena parte de las agencias adheridas, identificadas con un distintivo físico, se ubican en este ámbito, estando 42 en municipios que no son capitales de provincia.

Las solicitudes deberán realizarse de la misma forma que siempre. Una vez se adjudica la plaza y se abona el precio del viaje - el número de cuenta bancaria será informado por carta -, los beneficiarios tendrán que acudir a una de las agencias para formalizar la reserva y recoger toda la documentación.

La información completa está disponible en la oficina del Club de los 60 en Valladolid, en el resto de las provincias, en las gerencias territoriales de Servicios Sociales, en el teléfono 012, el asistente virtual o internet.

Las agencias acreditadas, además de formalizar la reserva, podrán atender cualquier solicitud de los beneficiarios relacionadas con sus viajes como cambios de acompañante, de turno, comunicación de alergias o intolerancias, renuncias o solicitudes de devolución del dinero, etc.

El asistente virtual, una de las grandes innovaciones, tiene una atención de 24 horas al día y se puede acceder a través del 900 841 306, pudiendo atender 200 llamadas simultáneas, aunque el número es ampliable.

Reparto de las agencias de viajes

Ávila cuenta con 10 agencias adheridas, una de ellas en Arévalo, mientras que Burgos dispone de 36, estando varias de ellas en Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

En León hay 35, situándose algunas en Astorga, Ponferrada y La Bañeza. Palencia alcanza las 17, con presencia en Saldaña y Aguilar de Campoo; Salamanca suma 24, también en Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte, Ciudad Rodrigo y Béjar; Segovia 12, una de ellas en Cantalejo; Soria 7; Valladolid 63, con algunas en Medina del Campo, Cigales, Arroyo de la Encomienda, Tudela de Duero, Laguna de Duero, Medina de Rioseco y La Cistérniga; y Zamora 8, con una en Toro y otras dos en Benavente.