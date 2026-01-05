Una víspera de Reyes heladora con -10 ºC y tres provincias de Castilla y León en alerta por nevadas

Nieve al norte de la provincia de Palencia. Fotografía: Brágimo / ICAL

Castilla y León ha amanecido, este 5 de enero, víspera del Día de Reyes, con unas temperaturas mínimas sumamente gélidas que han rozado los 10º bajo cero, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la provincia de León, las localidades de Lagunas de Somoza y Cubillas de Rueda, han amanecido con 9,6 y 9,2 grados bajo cero este lunes, 5 de enero.

De hecho, entre los diez puntos con heladas más severas de España se encuentran estos dos municipios de la provincia de León.

En nuestra región, también se han registrado mínimas muy bajas en Lubia, dentro de la provincia de Soria, con 8,7º bajo cero y en Palacios de la Sierra, en Burgos, además de en Santervás de la Vega (Palencia), con 8,6 y 8,5 grados negativos respectivamente.

Alerta amarilla por nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para esta tarde del 5 de enero, Noche de Reyes, el aviso amarillo por nevadas en tres provincias de Castilla y León.

En la de León, en la zona de la Cordillera Cantábrica, entre las 18:00 y las 23:59 horas con acumulación de nieve en 24 horas de cinco centímetros, por encima de los 700 metros.

En la de Burgos, concretamente en la Cordillera Cantábrica, entre las 21:00 y las 23:59 horas y al Norte de la provincia por acumulaciones de 5 y 2 centímetros respectivamente.

La última provincia afectada es la de Palencia, en concreto en la Cordillera de Palencia, con la alerta amarilla activa entre las 21:00 horas y las 23:59 de este lunes por una acumulación de nieve que podría llegar a los 5 centímetros.

Frío y nevadas para recibir a Melchor Gaspar y Baltasar.