Sangría de autónomos y mensaje de alerta: Castilla y León registra la mayor caída de España con 1.346 menos

Autónomos de Ciudad Rodrigo se concentran en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo en una foto de archivo ICAL

Son un total de cinco las comunidades de España que han perdido autónomos en 2025, País Vasco, Aragón, La Rioja, Navarra y de Castilla y León, como ha informado la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Son 12 comunidades autónomas en las que crece el número de autónomos y cinco en las que se pierden autónomos, además de la pérdida de autónomos en ambas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Hemos mejorado algo con respecto a los datos de enero de 2025, cuando eran 10 las comunidades que ganaban autónomos y siete las que perdían”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Amor ha añadido que ha finalizado un “año nefasto para los autónomos” afirmando que “teníamos muchas promesas sobre la mesa, pero no se ha mejorado nada y, especialmente, no se ha mejorado la protección social para ellos”.

“Todo lo contrario, 2025 ha sido un año de incremento de carga impositiva e incertidumbre y que ha conseguido cabrear a los autónomos. Si no hay cambios radicales, 2026 llegará con más incertidumbre”, ha añadido el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Alerta

El presidente de ATA ha vuelto a “alarmar” sobre la “pérdida de autónomos en sectores tradicionales tan importantes como el comercio, transporte, industria y agricultura”, asegurando que los datos de empleo en España “a lo largo de 2025 ha tenido resultados positivos pero el crecimiento del empleo en general tiene lugar en las grandes empresas”.

Ha informado de que “el empleo ha caído en las pequeñas empresas y en los autónomos” para “descender el número de trabajadores asalariados en empresas que solo contaban con uno o dos”, ha añadido.

A cierre de 2025 “sin medidas de apoyo al empleo y a los autónomos, el crecimiento se “vería ralentizado”, asegurábamos, ha añadido Lorenzo Amor.

“Si en 2024, los autónomos crecieron en 42.396 personas este año hablamos de un crecimiento un 8% menor. De seguir así, 2026 será un año en el que vuelvan a crecer los autónomos, pero con un aumento estimado de afiliación de autónomos de, en torno, a 25.000-27.000 autónomos más”, han alertado desde ATA.

Bajada significativa en Castilla y León

En 2025, los autónomos crecen en 39.002 personas (+1,2%). Si nos fijamos por comunidades autónomas, son 12 las que cierran el año en positivo, liderando el crecimiento Comunidad Valenciana (+12.528 autónomos, +3,3%), Andalucía (+8.961 autónomos, +1,5%), Cataluña (+6.615 autónomos, +1,2%) y Comunidad de Madrid (+4.950,+1,1%). Las 4 comunidades suman el 85% del incremento absoluto.

Además, suman autónomos las comunidades de Canarias (2.487 autónomos en un año) y Baleares (+2.137), Murcia (+1.582 autónomos) y Castilla-La Mancha (+1.048 autónomos). En positivo cierran también tras muchos años de pérdidas las comunidades de Asturias (+118 autónomos) y Cantabria (+106 autónomos).

De las comunidades que cierran 2025 con un saldo negativo en afiliación de autónomos destaca Castilla y León con una caída de -0,7% de sus autónomos (-1.346 autónomos), País Vasco con 510 autónomos menos y Aragón con 421 autónomos menos.