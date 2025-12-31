Noche heladora (casi -7º) y mañana de nieblas en Castilla y León: precaución en varios tramos de estas carreteras

Castilla y León ha amanecido este miércoles 31, último día de 2025, bajo los efectos combinados de una intensa bajada de temperaturas y la presencia de densos bancos de niebla, un fenómeno que ha marcado tanto los registros meteorológicos de la madrugada como la circulación en varias carreteras de la Comunidad.

El frío extremo ha dejado a varias localidades entre las más gélidas del país, mientras que la niebla ha complicado el tráfico en importantes vías de León, Burgos y Valladolid.

Los bancos de niebla dificultan la circulación en cuatro tramos de carreteras de las provincias de León, Burgos y Valladolid, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia leonesa se ven afectados dos tramos: la A-66, entre el kilómetro 160, a la altura de Ardón, y el 205, en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora); y la A-231, desde el kilómetro 15 en Villacelama hasta el 140, en Citores del Páramo.

La situación se repite en la provincia de Burgos, donde la visibilidad es reducida en la A-1, entre los kilómetros 146, en Pardilla, y 205, en Villamanzo. En Valladolid, la niebla afecta a la N-601, desde el kilómetro 194, en la capital vallisoletana, hasta el 233, en Medina de Rioseco.

Bajo cero

Además de los problemas de visibilidad, la Comunidad ha registrado algunas de las temperaturas más bajas de España durante la pasada madrugada. En concreto, Palacios de la Sierra (Burgos) se situó como la quinta localidad más fría del país, con –6,8 grados centígrados. Le siguió el Puerto del Pico (Ávila), en séptimo lugar, con –6,7 grados, mientras que Robleda-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria, ocupó la novena posición, con –6,2 grados.

Las temperaturas más extremas se registraron fuera de la Comunidad. Las dos localidades más frías de España fueron las granadinas Pradollano y Laguna Seca, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde los termómetros descendieron hasta los –8,1 y –7,7 grados, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante este escenario, se recomienda para este último día del año extremar la precaución al volante, especialmente durante las primeras horas del día, y mantenerse informados sobre la evolución meteorológica y el estado de las carreteras.