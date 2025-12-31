Mañueco, en su mensaje de Año Nuevo: apela a la “altura de miras” y a “decidir con responsabilidad” en las urnas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pronunciado su tradicional mensaje de Año Nuevo desde el Museo de la Evolución Humana de Burgos, un escenario elegido de forma simbólica al coincidir el decimoquinto aniversario de su apertura con los veinticinco años del reconocimiento de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad.

Desde este enclave, que ha definido como “símbolo de continuidad, memoria y responsabilidad con el futuro”, Mañueco hizo balance de 2025 y ha defendido la gestión de su Ejecutivo, subrayando el crecimiento económico de la Comunidad, el aumento del empleo y la aplicación “de los impuestos más bajos de la historia” de Castilla y León.

Por supuesto también ha hecho referencia a las elecciones de este 2026. Un año que, según afirmó, abrirá “una nueva etapa política” y exigirá “responsabilidad, serenidad y altura de miras”, advirtiendo contra la confrontación y la división política que se vive en otros lugares. Eso sí, no ha adelantado cuándo será la cita elegida.

El presidente autonómico ha destacado también el refuerzo de los servicios públicos, asegurando que la Comunidad es “la primera en educación, servicios sociales y atención a la dependencia” y la segunda en sanidad, logros que atribuyó tanto a la acción del Gobierno regional como al esfuerzo colectivo de la sociedad castellano y leonesa.

Ejemplos prácticos

Durante su intervención realizada de pie, Mañueco ha puesto en valor algunas de las principales medidas impulsadas por la Junta, como la educación gratuita de 0 a 16 años, el transporte público gratuito mediante la tarjeta BusCyl o el “mayor impulso a la vivienda pública” conocido en la Comunidad.

Más allá de las cifras, quiso ejemplificar el impacto de estas políticas a través de casos concretos de ciudadanos beneficiados por iniciativas sanitarias, ayudas al autoempleo, apoyo al medio rural o modernización del campo.

De cara al futuro, el presidente apeló a seguir atrayendo talento, creando empleo y generando oportunidades, especialmente para los jóvenes, al tiempo que reclamó una mejor atención para las personas mayores y más facilidades para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León.

En la parte final de su mensaje, reivindicó el papel histórico de Castilla y León como tierra de estabilidad, sentido de Estado y concordia, y concluyó deseando a la ciudadanía un 2026 “lleno de salud, esperanza y prosperidad”.