Eurocaja Rural, tras su éxito en Castilla y León, refuerza su expansión: abre oficina en una nueva comunidad

Eurocaja Rural continúa avanzando en su ambicioso plan de expansión territorial con la apertura de una nueva oficina en Gijón (Asturias), lo que eleva a 11 las comunidades autónomas en las que la cooperativa de crédito ya está presente.

Esta inauguración se produce tan solo una semana después de su llegada a Extremadura y consolida el crecimiento sostenido de una entidad que ha hecho de la cercanía al cliente y la atención personalizada sus principales señas de identidad.

La nueva oficina, situada en la calle Donato Argüelles, 13, en pleno Distrito Centro de la ciudad, representa un nuevo hito para la entidad, cuyo modelo de banca de proximidad hunde sus raíces en territorios como Castilla y León, donde Eurocaja Rural ha desarrollado históricamente una intensa labor de apoyo al tejido productivo, especialmente en el medio rural y en sectores clave como el primario.

El ritmo de crecimiento de la red comercial de Eurocaja Rural está siendo especialmente destacado. El pasado mes de octubre la entidad celebró la inauguración de su oficina número 500, un impulso que ha acelerado la apertura de nuevos puntos de atención.

De hecho, en los últimos 15 días ha puesto en marcha cinco nuevas oficinas, alcanzando actualmente un total de 508 sucursales.

Este proceso de expansión se apoya en la confianza de sus clientes, lograda gracias a un modelo que combina una omnicanalidad real con los valores que han guiado a la entidad desde hace más de 60 años: profesionalidad, cercanía, humanidad y vocación de servicio.

Bajo el lema “La banca que tú quieres”, Eurocaja Rural mantiene como prioridad absoluta al cliente, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin renunciar a su esencia cooperativa.

La entidad financiera desarrolla una labor coherente con sus orígenes, centrada en generar empleo y riqueza en los territorios en los que opera, combatir la exclusión financiera y ofrecer un asesoramiento integral.

Especializada en todos los sectores económicos, con especial atención al Sector Primario, su oferta de productos y servicios se dirige a particulares, pymes, autónomos y administraciones públicas, replicando el modelo de éxito ya implantado en comunidades como Castilla y León.

Además, como entidad de economía social, Eurocaja Rural destina parte de sus beneficios a la sociedad a través de la Fundación Eurocaja Rural. Este compromiso se traduce en iniciativas de apoyo a colectivos vulnerables y programas de inclusión laboral para personas con discapacidad.

A partir de ahora, asociaciones, organizaciones y personas del Principado de Asturias podrán acceder a estas ayudas y programas sociales.

La nueva oficina en Gijón

La oficina de Gijón abrirá al público en horario de 8:30 a 14:00 horas y estará dirigida por Francisco Baides Fernández, junto a los gestores comerciales Nicolás Menéndez Riestra y Alejandro Méndez Mántaras.

Su principal objetivo será ofrecer un servicio profesional y cercano a personas, empresas e instituciones interesadas en ahorrar, invertir, proteger su patrimonio o desarrollar proyectos personales y empresariales que contribuyan a fortalecer el tejido social y económico de Gijón y su entorno, siguiendo la filosofía de proximidad que Eurocaja Rural ha consolidado en comunidades como Castilla y León.