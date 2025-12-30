La Junta convierte en fijos los 837 puestos del operativo antiincendios que eran discontinuos

Tras un verano marcado en Castilla y León por varios episodios de incendios forestales y por unas condiciones meteorológicas especialmente adversas, la Junta ha decidido reforzar de forma estructural el operativo de prevención y extinción de fuegos de cara a 2026 y lo hace cumpliendo una vieja reivindicación del sector.

El objetivo es mejorar la capacidad de anticipación, la respuesta ante emergencias y la protección del medio natural y de la población, apostando por un dispositivo profesional y activo durante todo el año.

De esta manera, la Consejería de la Presidencia ha aprobado la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para transformar 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en puestos de personal laboral fijo.

La medida permitirá ampliar la prestación de servicios a todo el año y mejorar la estabilidad y profesionalización del sistema, según se destacó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Todos los empleados públicos que ocupan estos puestos en propiedad pasarán a ser contratados de forma permanente a partir del 1 de enero de 2026, informa Ical. Las categorías afectadas son Oficial de Montes–Conductor Maquinista de Autobomba, con 217 puestos; Peón de Montes y Extinción, otros 217; y Vigilante de Incendios, con 403 plazas.

La distribución territorial de los puestos alcanza a todas las provincias de Castilla y León, con 132 en Soria, 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia y 54 en Valladolid.

Los puestos de Oficial de Centro de Mando ya tenían carácter fijo durante todo el año, por lo que no se ven afectados por la transformación. No obstante, el acuerdo incluye la creación de 28 nuevos puestos de esta categoría —tres por provincia y uno de ámbito autonómico— con el objetivo de reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta del operativo.

Con esta reordenación, el personal desarrollará no solo labores de extinción, sino también tareas de prevención activa, mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos y otras funciones técnicas clave para reducir el riesgo de grandes incendios.

La disponibilidad permanente del operativo permitirá, además, mejorar la anticipación y garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones de riesgo para la ciudadanía.

La modificación de las RPT afecta principalmente a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y supone un coste económico total de 14,1 millones de euros, calculado conforme a las retribuciones vigentes y la subida salarial recogida en el Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre.

En términos de plantilla, la inversión equivale a un incremento superior al 130%, lo que representaría alrededor de 1.050 efectivos adicionales.

Desde la Junta de Castilla y León subrayaron que esta medida “consolida un operativo profesional, estable y activo durante todo el año”, orientado a la prevención, la protección del medio natural, la extinción de incendios y la seguridad de las personas.

Refuerzo de maquinaria para la prevención

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno autorizó una aportación dineraria de tres millones de euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para la adquisición de maquinaria destinada a la prevención de incendios forestales.

La subvención permitirá la compra de equipos específicos como tractores de 200 caballos con tildozer, astilladoras a toma de fuerza, gradas de discos, desbrozadoras de martillos y cadenas, así como trituradoras desplazables, entre otros medios.

Esta maquinaria se destinará a reforzar los trabajos preventivos y otras actuaciones vinculadas a la protección del medio ambiente.

Esta aportación se suma a otra concedida este mismo mes por importe de 3,89 millones de euros para la adquisición de maquinaria y la restauración de zonas afectadas por incendios, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de Somacyl en la prevención de incendios forestales en Castilla y León.