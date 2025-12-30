El Gobierno confirma una subida del precio de los peajes de Castilla y León en 2026: fecha de entrada en vigor

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado la actualización del precio de los peajes de las autopistas estatales bajo concesión administrativa desde el 1 de enero de 2026.

En Castilla y León, las vías afectadas incluyen la AP-6, que une Madrid con Adanero y conecta con León; la AP-51, que discurre entre Villacastín y Ávila; la AP-61, que une Segovia con San Rafael; la AP-66, que conecta León con Oviedo; la AP-68, que atraviesa el norte de Burgos; y la AP-71, que va de León a Astorga. Los incrementos oscilan entre el 3,64% y el 4,68% según la concesión específica.

El aumento responde principalmente al crecimiento del índice de precios al consumo y a las medidas temporales aprobadas en 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.

La subida es acumulativa, y el Ministerio prevé repercutir de forma escalonada la diferencia pendiente hasta 2026, con un presupuesto estimado de 15 millones de euros para esta subvención. Entre 2023 y 2025, el Gobierno destinó más de 73 millones de euros a mitigar los efectos de la inflación.

En las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) —R-2, R-3/R-5, R-4, M-12, AP-36 y AP-41—, el incremento será del 2% para todas las categorías de vehículos, manteniéndose la gratuidad de 0:00 a 6:00 horas.

Bonificaciones para usuarios habituales

Eso sí, el Gobierno mantiene su política de bonificaciones para usuarios habituales. En Castilla y León, la AP-6, AP-51, AP-61, AP-66, AP-68 y AP-71 cuentan con descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en franjas horarias.

En 2025, estas medidas permitieron a los usuarios ahorrar 155 millones de euros, con un ahorro acumulado de 660 millones desde 2018.

En detalle, la AP-6 tiene bonificaciones para vehículos ligeros habituales y pesados, acumulando ahorros significativos desde 2018. La AP-51 y la AP-61 aplican descuentos similares por número de trayectos o franjas horarias, vigentes desde la concesión.

La AP-66 ofrece bonificaciones a vehículos pesados y ligeros habituales desde 2006, con sucesivas actualizaciones hasta 2025.

En la AP-68, se aplican bonificaciones desde 2009 para vehículos ligeros y pesados, con última actualización en 2021. La AP-71 también cuenta con descuentos por habitualidad desde su adjudicación, reforzados en los últimos años.

El Ministerio asegura que estas medidas combinan la actualización de tarifas con descuentos para facilitar el uso habitual de las autopistas y garantizar una transición gradual de las subvenciones implementadas durante la alta inflación.