Castilla y León presenta su plan estratégico de servicios sociales para “seguir liderando” en toda España: más de 250 millones

La vicepresidenta y consejera de Familia Isabel Blanco comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado hoy, tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año, la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León 2026-2029, que contará con un presupuesto de 251 millones de euros para los próximos cuatro años y tendrá como principal reto “consolidar la transformación tecnológica del sistema”.

Con este proyecto, el Ejecutivo autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco persigue “mejorar el sistema y ratificar el compromiso de la Junta para que los servicios sociales de la Comunidad sigan siendo los mejores de España”, algo que, según subrayó Blanco, “repercute directamente en el bienestar de las personas de Castilla y León”.

La consejera destacó que la Comunidad cuenta en la actualidad con un sistema de servicios sociales “útil, eficaz y moderno, que incorpora la innovación adaptada a los nuevos tiempos”, y explicó que este nuevo plan, de carácter “dinámico”, permitirá consolidar los avances logrados y seguir siendo referentes a nivel nacional.

El Plan se estructura en dos grandes apartados. El primero corresponde al diagnóstico de la situación actual, que analiza el punto de partida y concluye que el plan que ahora finaliza ha supuesto “un cambio total” en los servicios sociales de Castilla y León.

Entre los avances ya consolidados, Isabel Blanco citó la puesta en marcha de nuevas residencias de mayores, como las de Salamanca o Zamora; la transformación tecnológica del sistema, con especial relevancia de la teleasistencia avanzada; el catálogo digital de servicios sociales, que integra a más de 4.400 entidades; y la Historia Social Única, a la que tendrán acceso más de 4.000 profesionales y que beneficia a más de un millón de usuarios.

Todo ello ha sido posible, añadió, gracias a un uso útil, eficaz y eficiente de los fondos europeos, lo que demuestra “la buena gestión del Gobierno del presidente Mañueco”. Asimismo, destacó la apuesta por la innovación tecnológica y la simplificación administrativa, facilitando los trámites a las personas usuarias del sistema.

El segundo gran bloque del Plan corresponde a la planificación estratégica, que engloba un conjunto de medidas de mejora y una profunda actualización del sistema para dar respuesta a nuevas realidades sociales.

Entre ellas figuran la soledad no deseada, la búsqueda de alternativas para seguir extendiendo los cuidados en el domicilio a personas en situación de dependencia o con discapacidad, la lucha contra la pobreza y su transmisión intergeneracional, así como el abordaje de las adicciones sin sustancia, como el uso abusivo de pantallas entre adolescentes y jóvenes.

De forma transversal, el Plan impulsa de manera definitiva la transformación tecnológica de todos los servicios, fomentando la innovación social y la aplicación de los últimos avances al servicio de las personas más vulnerables.

Cuatro ejes y 116 actuaciones

El Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029 se articula en cuatro ejes sectoriales, que suman un total de 116 actuaciones.

El primero se centra en la mejora general del sistema, con 27 actuaciones; el segundo aborda la autonomía personal y los cuidados de larga duración, con 41; el tercero se ocupa de la inclusión social, la lucha contra la violencia de género y contra la pobreza, con 26; y el cuarto se dedica a la familia, la conciliación y la protección a la infancia, con 22 actuaciones.

En cuanto al reparto presupuestario, el eje de cuidados de larga duración es el que concentra la mayor dotación, con 146,7 millones de euros. El destinado a familia, conciliación e infancia roza los 72 millones, mientras que el de inclusión social supera los 28,6 millones de euros.

El bloque de mejora general del sistema contará con 3,7 millones de euros.

Isabel Blanco subrayó que el Plan pretende apuntalar unos servicios sociales de cobertura universal, con prestaciones de alto valor añadido basadas en la innovación y el conocimiento, y recordó que será vinculante tanto para todas las administraciones públicas de la Comunidad como para las entidades sociales privadas que presten servicios financiados con fondos públicos, contando con la colaboración del Tercer Sector y de las corporaciones locales.

“Todo ello para seguir liderando los servicios sociales a nivel nacional y ratificar el compromiso de Castilla y León para seguir siendo los mejores”, concluyó la vicepresidenta de la Junta.