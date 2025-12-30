Carriedo resume un “eficaz” 2025 y aprueba la prórroga presupuestaria: “Gobernar en solitario no es hacerlo solo”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto a la vicepresidenta y consejera de Familia Isabel Blanco M. Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha hecho balance del año 2025 que mañana se despide, un año en el que el Gobierno ha gobernado en solitario pero en colaboración con sindicatos, patronal, asociaciones y el Tercer Sector.

“Un gobierno en solitario no significa hacerlo solo”, ha señalado en varias ocasiones tras la celebración del último Consejo de Gobierno del año, resaltando que ha sido un ejercicio con “eficacia en la gestión” y orientado a mejorar la vida de los ciudadanos.

Entre los principales logros del año, el consejero destacó la implantación del transporte gratuito con la tarjeta Buscyl, que actualmente cuenta con 587.000 usuarios y ha permitido realizar 4,1 millones de viajes, con un coste anual cercano a los 70 millones de euros.

Además, señaló otras medidas del Gobierno regional, como la creación del nuevo bono infantil, el apoyo a 933 bares y centros de ocio en pequeños municipios, la fiscalidad más baja de la historia que ha beneficiado a 621.000 ciudadanos con 778 millones de euros en ahorro, el récord de afiliados a la Seguridad Social y el menor número de parados de la serie histórica.

El consejero también mencionó avances en ámbitos como la agricultura, con una declaración institucional con organizaciones agrarias sobre el futuro de la PAC; la salud, con la ampliación del calendario vacunal y la Estrategia Asistencial en Salud Mental; la educación, con acuerdos sobre las retribuciones de docentes; y la cooperación regional mediante nuevos convenios con comunidades limítrofes.

Prórroga

Durante la sesión, el Consejo de Gobierno dio luz verde al Decreto de prórroga de los Presupuestos de la Comunidad, que permanecerán vigentes a partir del 1 de enero de 2026, prorrogando por segundo año consecutivo los Presupuestos Generales de 2024.

La medida tiene como objetivo facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos en los distintos departamentos de la Junta. Fernández Carriedo recordó que, aunque el proyecto de Presupuestos presentado a las Cortes fue rechazado, sirve como referencia para el próximo ejercicio.

Respecto a la prórroga presupuestaria, el consejero destacó que permitirá incrementar la retribución a los empleados públicos a partir de enero, así como reforzar la prevención y extinción de incendios mediante fondos específicos para compra de material y maquinaria.

Además, contempla mejoras en las condiciones laborales del personal, con la contratación de 28 nuevos trabajadores en el centro de mando y la extensión de los contratos fijos-discontinuos a los 12 meses, garantizando un derecho continuo durante toda su carrera profesional.

Elecciones

Preguntado sobre la posibilidad de un adelanto electoral, Fernández Carriedo aseguró que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene su intención de agotar la legislatura y llegar a los cuatro años. “No nos ha dicho nada nuevo hoy. El compromiso de agotar la legislatura es plenamente vigente”, afirmó.

“Es el compromiso asumido, aprobado sin votos en contra por las organizaciones sindicales representadas”, concluyó Fernández Carriedo, resaltando que estas medidas reflejan la gestión estable y eficaz del Gobierno regional durante 2025.