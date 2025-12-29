Aemet lo confirma para este martes: aviso amarillo por densas nieblas en tres provincias de Castilla y León

La niebla en la A-6 a su paso por Ponferrada, el pasado jueves César Sánchez ICAL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana los avisos amarillos en las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca debido a la presencia de densas nieblas que reducirán la visibilidad de manera notable, especialmente durante las primeras horas del día, manteniéndose la situación hasta el mediodía.

Además de las nieblas, se espera un descenso de las temperaturas máximas en toda la región. Valladolid y Palencia registrarán hasta 4 °C, mientras que León, Soria y Salamanca alcanzarán los 9 °C.

En Burgos y Ávila se esperan 8 °C, en Segovia 7 °C y en Zamora 6 °C.

Para el martes 30 se prevé un cielo con intervalos nubosos de nubes bajas, sin descartar alguna precipitación débil en el extremo nordeste durante la segunda mitad del día.

Las brumas y nieblas, localmente densas, podrían ser engelantes en zonas de meseta. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso, más acusado en zonas afectadas por la niebla. Se esperan heladas débiles generalizadas, que podrían ser moderadas en montaña.

El viento soplará variable y flojo, tendiendo en la parte este a fijarse del noroeste y aumentar a intervalos moderados.

Miércoles 31

El miércoles 31, se mantendrán intervalos nubosos o cielos poco nubosos, con brumas y nieblas que podrían persistir localmente y ser engelantes. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, y las máximas se mantendrán estables o con un ligero descenso, localmente moderado.

Las heladas seguirán siendo débiles de forma general, con posibles moderadas en montaña, y el viento será variable, predominando el componente norte de forma floja.

La Aemet recomienda precaución a conductores y peatones, especialmente durante las primeras horas del día, por la visibilidad reducida y las posibles superficies resbaladizas.