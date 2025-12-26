La Junta concede 16.360 bonos infantiles de 200 euros en una primera resolución: hay miles pendientes de subsanar

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado hoy un paso adelante en su política de apoyo a la conciliación familiar con la publicación en la administración electrónica de la concesión de 16.360 Bonos Infantiles. Se trata de una primera resolución parcial de la convocatoria, que todavía mantiene abiertas miles de solicitudes pendientes de subsanación y comprobación. En total, el programa cuenta con un presupuesto de 16 millones de euros y se han recibido más de 35.000 solicitudes.

El Bono Infantil consiste en una ayuda directa de 200 euros por cada menor de entre 4 y 12 años. En esta primera tanda, 11.911 familias recibirán la prestación, ya que muchas de ellas incluyen más de un hijo entre los beneficiarios.

Desde la Junta subrayan que estas medidas buscan acompañar a los hogares en las nuevas realidades familiares, reconociendo el esfuerzo que supone la crianza y favoreciendo la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en la Comunidad.

El programa ‘Conciliamos’, en plena campaña navideña

El anuncio lo realizó la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, durante su visita al CEIP Nuestra Señora de la Asunción, en Salamanca, uno de los centros que estos días acoge el programa ‘Conciliamos’. En el actual periodo navideño participan 3.108 niños en toda la Comunidad, que encuentran en estos espacios una alternativa lúdica y educativa mientras sus padres continúan con normalidad su actividad laboral.

En Salamanca, esta semana participan 55 menores y la próxima lo harán 46. En total, a lo largo de 2025 han pasado por el programa 25.451 niños, un 15 por ciento más que el año anterior, y casi la mitad de ellos proceden del medio rural. Esta Navidad se ha ampliado también el número de centros, que pasa de 97 a 121.

La Junta financia el programa con 4,4 millones de euros y mantiene los precios congelados desde 2013. Las tarifas varían según la renta familiar y, en los casos más vulnerables, el servicio es gratuito. Para que un centro pueda abrir es necesario un mínimo de participantes, adaptado al tamaño del municipio.

Durante las vacaciones escolares —verano, Navidad, Semana Santa o Carnaval— los niños participan en talleres, juegos, deportes o actividades temáticas, siempre en un entorno educativo y supervisado.

‘Conciliamos incluye’ —la versión del programa dirigida a menores de entornos con mayor complejidad socioeducativa— sigue creciendo desde su puesta en marcha en 2021, en colaboración con entidades del Tercer Sector.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el ‘Plan Familias’ de la Junta, que reúne distintas ayudas dirigidas a hogares con hijos menores de 25 años. Entre ellas, el ‘Bono Nacimiento’, que ya ha superado los 20.000 beneficiarios, o el ‘Bono Concilia’, con 13.376 ayudas concedidas el pasado año.

Junto a ello, el programa ‘Crecemos’ facilita la conciliación en el medio rural para familias con niños de 0 a 3 años, mientras que existen también líneas de apoyo económico para quienes fijan su residencia en pequeños municipios.

La concesión de los Bonos Infantiles publicada hoy supone, así, un nuevo impulso en este paquete de medidas, a la espera de que en las próximas semanas se completen las resoluciones pendientes para el resto de solicitantes.