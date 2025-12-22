Gonzalo, presidente de La Bañeza F.C. y ganador de 800.000 € con el Gordo de La Lotería de Navidad: “En 17 años ni el reintegro”

“Estoy muy contento y todavía en una nube. Estaba en casa, con mi esposa y me han llamado unos compañeros con los que tomo café todos los días cerca de mi casa y me han dicho que la terminación coincidía, el 32. Y luego, tras 17 años, en los que no nos había tocado ni el reintegro, ha caído el gordo”, explica Gonzalo Prieto.

Él es el presidente de La Bañeza Fútbol Club. Todo era alegría en la mañana de este lunes, 22 de diciembre, en los campos del conjunto leonés. El champán corría, también la cerveza.

El Gordo de la Lotería de Navidad ha dejado un gran premio en La Bañeza, en concreto un total de 468 millones de euros, gracias a la administración de lotería ubicada en la Plaza Obispo Alcolea, 4, de la localidad.

Dos de esos décimos, un total de 800.000 euros, se han quedado en el club de fútbol y no se podía hacer otra cosa que celebrarlo.

“Llevo 7 años de presidente. En el club 17 años. Entré cuando el club estaba a punto de desaparecer. No me lo podía ni creer. Estos 800.000 euros, que se quedan en 628.000 con lo que quita Hacienda nos viene muy bien”, ha añadido el presidente en declaraciones a este medio.

Este dinero es un “apoyo grandísimo” para el conjunto leonés. Con un “club modesto” y en una temporada “en la que siempre estamos mendigando”. Esto es un soplo de aire fresco en forma de gran premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

“No queremos que cambie la cosa. Queremos mantener la buena disposición deportiva. Llevamos siete jornadas ganando y estamos en Playoff de ascenso a la Tercera División una categoría que se perdió hace años. Miramos adelante con optimismo y confiando en la gente que tenemos”, ha finalizado el presidente.

Un gol tremendo el que le ha metido La Bañeza al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.