Extremadura y Castilla y León, vecinas por protocolo: Ruta de la Plata, alumnos en Salamanca y pacientes en Plasencia

Banderas de Extremadura y Castilla y León, con el río Alagón, frontera natural, de fondo en un montaje de EL ESPAÑOL

Extremadura y Castilla y León se tocan. O, como dijo en su día Pedro Muñoz Seca , los extremeños se tocan… con los castellanos y leoneses. Históricamente y, sobre todo, geográficamente, compartiendo tramos del terreno natural (como ríos y sierras) y límites administrativos.

El extremo norte de una (Cáceres) se corresponde con el sur de las provincias de Salamanca y Ávila. Por ejemplo, el río Alagón tiene tramos donde sirve como límite natural entre ambas regiones.

Por este motivo, las dos comunidades tienen que trabajar codo a codo para mantener servicios públicos esenciales para los ciudadanos. La relación se sustenta en cerca de 40 acuerdos firmados que abarcan una variedad de temas, siempre enmarcados en los principios de colaboración, lealtad y eficiencia, y buscando soluciones concretas para sus ciudadanos.

Así, este 21 de diciembre, Castilla y León tiene que tener puesta su mirada en las elecciones, las primeras autonómicas en mucho tiempo y donde María Guardiola (PP) se la juega con su decisión de adelantar los comicios. Será una prueba de fuego para lo que vendrá después con urnas en Aragón (8 de febrero) y en marzo en Castilla y León.

Las elecciones extremeñas son cruciales para el Gobierno de Mañueco, no tanto por un cambio directo e inmediato de gobierno en CYL, sino por el factor psicológico, el impulso político que pueden suponer para el PP, y la estabilidad necesaria para mantener la velocidad y el compromiso en proyectos económicos vitales.

Ruta de la Plata

Uno de los ejes centrales de esta colaboración es el impulso conjunto para la reapertura del Corredor Ferroviario Ruta de la Plata. Esta infraestructura estratégica conectaría Plasencia con Astorga y permitiría vertebrar territorialmente el eje occidental de España.

Ambas comunidades coinciden en la necesidad de reactivar este trazado con fines tanto logísticos como de transporte de pasajeros. Además, proponen su inclusión en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) con horizonte 2040, enmarcando la actuación dentro del desarrollo del Corredor Atlántico.

Los beneficios proyectados de esta reapertura son significativos. Por ejemplo, un impacto directo del 3,8% en el PIB de Castilla y León, la creación de más de 27.000 empleos y una reducción de 300.000 toneladas de emisiones de hasta el año 2050.

Castilla y León, además, está acometiendo inversiones logísticas asociadas en infraestructuras como la Plataforma Intermodal de Salamanca o los polígonos industriales de Villadangos, Benavente y Monfarracinos, por un importe conjunto superior a 190 millones de euros.

“Esta acción conjunta refuerza el compromiso compartido con la conectividad sostenible, la cohesión territorial y la dinamización económica del oeste peninsular”, aseguran fuentes de la Junta.

Retos comunes

Tanto Castilla y León como Extremadura participan activamente en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos. Esta participación conjunta busca soluciones para el problema de la despoblación y la financiación autonómica, manteniendo una postura de no confrontación.

En Sanidad, la colaboración se materializa en compromisos sectoriales recogidos en el Protocolo suscrito en 2009, con resultados tangibles en la vida de los ciudadanos en 2024.

Así, en Atención Primaria, los pacientes de Valdelamatanza (Castilla y León) fueron atendidos en consultas de Atención Primaria por el Servicio Extremeño de Salud: 858 consultas médicas y 369 de enfermería. Mientras que hubo 198 urgencias.

En Atención Especializada: 414 pacientes de Extremadura fueron atendidos en el Complejo Asistencial de Salamanca: 414, mientras que 455 pacientes de Castilla y León atendidos en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Ambos gobiernos trabajan en el análisis e implantación del Sistema de Dependencia para agilizar la tramitación administrativa.

La colaboración también cubre el apoyo técnico en procesos de adopción y el seguimiento de medidas en medio abierto para menores infractores. Así, ha habido tres menores de Castilla y León remitidos a Extremadura.

También hubo una acogida de una mujer de Extremadura en una Casa de acogida de la Red de atención a víctimas de violencia de género de Castilla y León.

Educación

En materia educativa, la colaboración busca “mejorar la calidad y equidad del servicio público y optimizar recursos”.

Así, se realiza un intercambio de Alumnado: con la escolarización de alumnos de localidades limítrofes cuyo centro educativo de Castilla y León les resulte más cercano o mejor comunicado.

Por ejemplo, 38 alumnos con domicilio en Extremadura estuvieron estudiando en centros de Salamanca (Castilla y León) durante el curso 2024-2025.

También ambas comunidades participan en el proyecto EBIF de la OEI con Portugal y otras CCAA. Y se fomenta la colaboración en acciones de innovación e investigación educativa y la formación del profesorado, promoviendo la cooperación con autoridades portuguesas.

En el ámbito de la Cultura y el Turismo, se potencia la colaboración en apoyo a las Artes Escénicas, destacando la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo. Esta colaboración se materializa con la participación de 5 compañías de Extremadura.

Protección Civil, Medio Ambiente y Agricultura

La voluntad de colaboración se extiende a la seguridad y la gestión de recursos naturales. En 2024, se recibieron y transfirieron 263 llamadas del 112 de Castilla y León a Extremadura.

Durante 2024, se estuvo negociando un nuevo Protocolo sectorial para la coordinación funcional de los Centros de Emergencias 112 para asegurar una respuesta eficaz.

Además, hay un acuerdo para la prevención y Extinción de Incendios Forestales: Un nuevo Protocolo General de Actuación para reforzar la colaboración en la prevención y extinción de incendios forestales en zonas limítrofes fue firmado el 30 de mayo de 2025, actualizando el convenio de 1998.

A pesar de la baja siniestralidad en 2024, en el decenio se registran 74 intervenciones de Castilla y León en Extremadura y 35 de medios extremeños en Castilla y León. * Agricultura y Ganadería: Hay cooperación en el desarrollo de proyectos interterritoriales, como "GEOPARQUES Y GEORRECURSOS", y se colabora en la gestión de especies como la "Capra hispanica victoriae".

Existen colaboraciones en proyectos de investigación sobre viticultura, cultivos de alto valor nutricional, y adaptación al cambio climático, involucrando entidades como CICYTEX e INTAEX.

Por todos estos motivos, aunque sobre todo por la estrategia política que pueda percibirse en Castilla y León con los resultados en Extremadura, habrá que estar con un ojo y medio puesto en este 21D.