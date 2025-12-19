El PPCyL ya tiene coordinadores provinciales de campaña para las elecciones: estos son sus nombres

El Comité de campaña autonómico del PP ha celebrado hoy en Valladolid su primera reunión.

En este encuentro se han puesto en marcha también los equipos provinciales, cuyos coordinadores serán: Juan Pablo Martín (Ávila), Andrea Ballesteros (Burgos), Ricardo Gavilanes (León), Roberto Martín (Palencia), David Mingo (Salamanca), Miguel Ángel de Vicente (Segovia), José Manuel Hernando (Soria), David Frontela (Valladolid) y Víctor López, por la provincia de Zamora.

La directora de la campaña autonómica, Isabel Blanco, ha puesto en valor el tono positivo de la campaña “Castilla y León entre las tres mejores” y ha destacado que “no se trata de un reto fácil, pero sí es una meta merecida por los jóvenes que tratan de abrirse camino, las familias que tiran del carro cada día y las personas mayores que nos lo han dado todo”.

Según Blanco, “para que este objetivo no sea un eslogan, sino un compromiso, hemos definido 9 ejes y 40 indicadores, externos y verificables. Porque precisamente esa es la forma de que cualquiera pueda comprobar en qué avanzamos y cuánto avanzamos”.