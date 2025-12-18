El PSOE lleva a dos investigados en las listas de León y Soria para las elecciones autonómicas de Castilla y León

Mario Rivas y Jesús Cedazo, ambos investigados, en la parte inferior de la imagen, junto Carlos Martínez y Pedro Sánchez, en una composición gráfica de EL ESPAÑOL

El PSOE de Castilla y León vuelve a quedar en entredicho por su política de ‘tolerancia cero’ con la corrupción. La formación socialista anunció hace tiempo que no incluiría a imputados ni investigados en sus listas electorales, una máxima que, de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo en Castilla y León, parece haber quedado en papel mojado.

El partido liderado en la Comunidad por Carlos Martínez está confeccionando sus candidaturas y ya se ha podido comprobar que al menos dos de los nombres incluidos mantienen causas abiertas con la Justicia.

El PSOE firmó en 2014 un convenio con Transparencia Internacional España por el que se comprometía a que no hubiera imputados por corrupción en sus listas electorales, fijando como línea roja la existencia de indicios sólidos o la apertura de juicio oral. Algo que también está ocurriendo en Extremadura con la participación de Gallardo como candidato a la Junta.

Todo ello, además, en un contexto especialmente delicado para el PSOE, marcado por una sucesión de escándalos de corrupción y denuncias por acoso sexual en el seno de la organización a nivel nacional.

Y en Castilla y León tampoco han sido ajenos, con la dimisión de tres de sus procuradores en la legislatura recién finalizada. En este caso, con supuestos delitos de abuso de menores, corrupción y violencia de género. Aspectos de los que siempre han hecho bandera y que ahora quedan en saco roto.

Aunque siempre han alardeado de “firmeza” a la hora de suspender a estos militantes, de momento de cara a la cita con las urnas del 26 no parece tanta la rotundidad. Como está ocurriendo con el caso del ya dimitido senador Javier Izquierdo, donde el PSOECyL, de momento, calla.

Uno de los casos más llamativos es el de Mario Rivas, alcalde de Villablino (León) y secretario general del PSOE en la comarca de Laciana, que ha sido incluido esta misma semana como número dos en la lista socialista por León. Rivas está investigado por un presunto delito de tráfico de influencias y tiene prevista su declaración ante el juez el próximo mes de abril.

Lo hará en una causa que trata de esclarecer si utilizó el Ayuntamiento de Villablino para encargar cartelería relacionada con su ganadería familiar.

Pese a esta situación judicial, el PSOE de Laciana no ha dudado en respaldar públicamente su candidatura. En sus redes sociales, la agrupación socialista aseguraba: “Con ilusión y las ideas claras para tener el mejor equipo que eche al PP de la Junta de Castilla y León después de casi 40 años”.

La inclusión de Rivas en las listas plantea además un escenario controvertido. Ya que si logra un escaño en las Cortes autonómicas antes de su citación judicial, pasaría a estar aforado, de modo que solo podría ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Mario Rivas ocupa también el cargo de secretario de Transición Justa en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León, puesto que mantiene a pesar de estar investigado.

Conviene recordar que el Ayuntamiento de Villablino fue el último de la provincia de León en constituirse tras las elecciones municipales del 28 de mayo, 73 días después de los comicios, tras semanas de tensas negociaciones.

Rivas logró revalidar la Alcaldía gracias a la abstención del Partido Popular, cuyo portavoz municipal, Roberto González, no acudió a la sesión de investidura alegando encontrarse de vacaciones.

Otro caso en Soria

A este episodio se suma el del alcalde socialista de Almazán (Soria), Jesús Cedazo, quien fue condenado por un delito contra la seguridad vial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria le impuso la retirada del carné de conducir durante ocho meses, así como una multa de 720 euros, tras dar positivo en alcoholemia.

Pues bien, ahora Carlos Martínez estará acompañado por Esther Pérez, portavoz socialista en la Diputación, y el propio Jesús Cedazo, también vocal en la Ejecutiva autonómica, en las listas por Soria para los comicios.

Los hechos se produjeron el pasado octubre de 2021, cuando el regidor se salió de la vía en la carretera SO-20 y cayó por un desnivel de cerca de 100 metros.

Según la sentencia, Cedazo arrojó 0,53 y 0,49 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en las dos pruebas practicadas por la Guardia Civil de Tráfico. Lo curioso es que en aquellos tiempos, Luis Tudanca, ahora en su retiro soñado del Senado, le dio de baja para posteriormente, unos meses después, volverlo a incluir en las listas para la alcaldía de Almazán.

A pocos meses de las elecciones autonómicas, los socialistas afrontan así una nueva polémica que vuelve a poner en cuestión su credibilidad y su discurso, al igual que ocurre a nivel nacional.