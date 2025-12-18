La Junta de Castilla y León hace el mejor regalo navideño a los funcionarios: más sueldo y blindaje frente a la inflación

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

El mejor aguinaldo. El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves un Decreto-ley que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026.

Es decir, la medida contempla una subida del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026, con la posibilidad de un incremento adicional del 0,5% si la inflación alcanza o supera el 1,5% el próximo año.

El aumento salarial tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y garantiza, además, la actualización de las retribuciones en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente a 2026.

No obstante, los importes correspondientes a 2025 se abonarán en enero de 2026, mes en el que ambos incrementos ya quedarán reflejados en las nóminas de los empleados públicos autonómicos.

La aprobación de este Decreto-ley responde a la necesidad urgente de adaptar las retribuciones del personal público tras la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central, que regula los incrementos salariales en el conjunto de las administraciones públicas.

La norma, impulsada por la Consejería de la Presidencia, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, asegurando así la aplicación efectiva de los incrementos salariales aprobados.