Castilla y León agiliza la selección de personal interino y laboral: llamamientos telefónicos y electrónicos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, el proyecto de decreto que regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos.

La nueva norma tiene como finalidad agilizar la cobertura temporal de puestos vacantes y garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos.

El decreto establece un marco común, actualizado y homogéneo para responder con mayor rapidez a las necesidades urgentes de personal derivadas de jubilaciones, incapacidades laborales, concursos de traslados u otras causas.

Al mismo tiempo, asegura la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que rigen el acceso al empleo público, adaptando los procedimientos a una Administración más ágil y digital.

Entre las principales novedades destaca la creación de bolsas de empleo únicas, abiertas y de ámbito autonómico, una por cada cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional.

Estas bolsas permanecerán abiertas de forma permanente, lo que permitirá disponer en todo momento de personas candidatas y reducir significativamente los plazos de nombramiento para la cobertura inmediata de vacantes temporales.

La constitución y gestión de las bolsas se realizará de manera íntegramente electrónica, simplificando trámites y acelerando los procesos.

Los méritos de los aspirantes

Además, la Administración podrá comprobar y valorar de oficio los méritos de los aspirantes, sin necesidad de que estos los acrediten expresamente, salvo en el caso de la experiencia profesional en otras administraciones públicas.

El nuevo decreto refuerza también la agilidad en los llamamientos, que se efectuarán de forma periódica mediante publicación electrónica y, en situaciones de urgencia, mediante llamamientos telefónicos.

Este sistema resulta especialmente adecuado para ámbitos como los servicios sociales o los centros educativos, donde es imprescindible una incorporación inmediata al puesto de trabajo.

En cuanto a los criterios de selección, la norma prioriza la experiencia profesional y el esfuerzo demostrado en procesos selectivos recientes, otorgando un peso relevante a los ejercicios superados en oposiciones. Con ello, se fomenta la participación del personal temporal en los procesos de acceso al empleo público y se refuerza la objetividad del sistema.

El decreto regula asimismo las situaciones de disponibilidad y no disponibilidad en las bolsas de empleo, garantizando una gestión ordenada y eficiente de los recursos humanos y evitando que la cobertura de necesidades temporales en un ámbito perjudique a otros servicios públicos.

Por último, la norma contempla mecanismos alternativos de selección para supuestos excepcionales en los que no sea posible cubrir un puesto a través de las bolsas, así como la colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y con otras administraciones públicas.