De la Hoz celebra el fin de la prohibición del motor de combustion en Europa: “El sentido común se impone”

El Partido Popular celebró en el Pleno del Parlamento Europeo el anuncio del fin de la prohibición del motor de combustión prevista para 2035, una decisión que, a juicio del eurodiputado castellano y leonés Raúl de la Hoz, supone “una victoria del sentido común y del realismo industrial”.

De la Hoz valora positivamente la presentación del nuevo paquete europeo de automoción y aseguró que marca un cambio de rumbo tras años de políticas basadas en planteamientos ideológicos que, según afirma, han ignorado la realidad de la industria, de los trabajadores y de los consumidores europeos.

“El realismo, el sentido común y la responsabilidad comienzan por fin a imponerse”, señala.

El eurodiputado subrayó que el debate sobre el futuro de la automoción no debe plantearse como una disyuntiva entre la protección del medio ambiente y la defensa del sector industrial. “No se trata de elegir entre clima o industria, sino de hacer compatibles los objetivos climáticos con el mantenimiento de la competitividad y del empleo en uno de los sectores más importantes de Europa”, afirma.

En este contexto, De la Hoz recuerda que en el pasado se cometió el error de pensar que la industria podía asumir cualquier imposición política sin tener en cuenta la realidad del mercado. “Se intentaron imponer soluciones tecnológicas sin contar con el mercado, y el mercado reaccionó, colocando al sector al borde de la crisis”, advierte.

Para el eurodiputado del PP, el nuevo enfoque europeo supone una oportunidad para recuperar la competitividad industrial. “Con este paquete comienzan a ganar los ciudadanos, los trabajadores y la industria de la automoción”, aseguró, al tiempo que criticó a quienes continúan defendiendo que la política económica debe subordinarse a lo que calificó como una “absurda y sectaria agenda climática”.

“Hoy, con el anuncio del paquete de automoción, empieza a ganar Europa”, concluye.