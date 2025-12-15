El polígono de Villadangos del Páramo se amplía a las 384 hectáreas: "Sin suelo de calidad no se puede generar empleo"

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, en su visita al Polígono de Villadangos del Páramo. Fotografía: Campillo / ICAL

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha visitado en la mañana de este lunes, 15 de diciembre, la finalización de las obras del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo.

Se trata de un enclave estratégico para el desarrollo industrial y la creación de empleo en la provincia de León que alcanza las 384 hectáreas y en el que el ejecutivo autonómico ha invertido cerca de 100 millones de euros.

El presidente ha señalado que esta ampliación “responde a la apuesta de la Junta por Villadangos del Páramo como motor de actividad empresarial e industrial de la provincia de León y del conjunto de la Comunidad".

“Se trata de uno de los mayores polígonos industriales impulsados por el Gobierno autonómico”, ha destacado el presidente de la Junta.

Entre otras actuaciones, en este enclave industrial ya están ejecutadas y en funcionamiento todas las obras de la ampliación, así como el tanque de tormentas y el emisario de pluviales, mientras que Unión Fenosa ultima la ampliación de la subestación eléctrica para facilitar la implantación de nuevas empresas, en virtud del convenio suscrito con la Junta.

Asimismo, las obras de los nuevos accesos al polígono avanzan a buen ritmo y concluirán en el primer trimestre de 2026, mejorando la conectividad y la capacidad logística de este enclave industrial.

El polígono de Villadangos se consolida como un enclave industrial verde, con ferrocarril integrado y servicios de primer nivel, llamado a ser el mayor del noroeste de España y a convertirse en un referente nacional por su capacidad para atraer inversión tecnológica y generar empleo de calidad.

Visita a Vivunt Pharma Europa

El presidente de la Junta también ha visitado las instalaciones de Vivunt Pharma Europa, una compañía farmacéutica con la que el Gobierno autonómico lleva trabajando más de cinco años para impulsar su implantación en León.

La empresa ha decidido invertir en Villadangos con una planta puntera para la fabricación de medicamentos oncológicos, y prevé la creación de más de 60 empleos altamente cualificados, reforzando a León como polo internacional de biotecnología e industria farmacéutica.

Esta compañía es un ejemplo más del compromiso de la Junta de Castilla y León de apoyar todas las iniciativas industriales y empresariales que decidan invertir, crecer o instalarse en la Comunidad, a través de ayudas directas, financiación, impulso a la internacionalización y la innovación, así como suelo industrial de calidad a precios competitivos, con el objetivo de asegurar la ocupación de los polígonos y la generación de empleo estable.

El Gobierno autonómico trabaja actualmente en enclaves industriales en todas las provincias de Castilla y León, con una superficie total de 1.400 hectáreas.

En concreto, en la provincia de León, avanza en la ampliación del Parque Tecnológico, en los accesos y la nueva depuradora del Polígono del Bayo en Cubillos del Sil, cuyas obras de urbanización se licitarán esta misma semana, además de impulsar la ampliación de La Llanada en Ponferrada-Congosto, el desarrollo del polígono del Lavadero en Villablino y la ampliación del Polígono de Vidanes en Cistierna, lo que representa una inversión global por parte de la Junta de cerca de 100 millones de euros en nuevo suelo industrial en la provincia.

Finalmente, Fernández Mañueco ha recalcado que “sin suelo industrial de calidad y competitivo no es posible atraer empresas ni generar actividad económica y empleo”, elementos esenciales para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León.