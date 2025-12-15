El Banco de España lo confirma: la deuda de Castilla y León baja al 18,7% del PIB y refuerza su solvencia económica

Castilla y León ha cerrado el tercer trimestre de 2025 con una deuda de 14.523 millones de euros, lo que supone una reducción interanual de cuatro décimas y equivale al 18,7% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Según los datos publicados hoy por el Banco de España, este nivel de endeudamiento se sitúa 1,7 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica, que alcanza el 20,4%.

La Comunidad mantiene así una aportación reducida al endeudamiento global de las autonomías españolas.

En concreto, a 30 de septiembre de 2025 representaba el 4,29% del total autonómico, cifrado en 338.804 millones de euros.

Este menor nivel de deuda respecto a la media nacional ha sido uno de los factores valorados positivamente por la agencia Moody’s, que el pasado mes de septiembre mejoró la calificación crediticia de Castilla y León hasta A3, la máxima nota posible para las comunidades de régimen común e idéntica al rating del Reino de España.

Los datos del Banco de España reflejan que el control del endeudamiento ha sido compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, gracias a una adecuada gestión presupuestaria y financiera.

En el cómputo de la deuda autonómica se incluyen, entre otros conceptos, los créditos reintegrables concedidos a empresas (198,5 millones de euros), el denominado factoring sin recurso (206,7 millones) y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada (235,4 millones).

En cuanto a la estructura de la deuda, el mayor peso corresponde a las emisiones de deuda pública, que alcanzan los 3.400 millones de euros, el 23,4% del total.

La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera asciende a 1.384,7 millones de euros (9,5%), vinculada al préstamo formalizado en 2020. Asimismo, destacan los préstamos de entidades financieras multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que suman 1.517,2 millones de euros, el 10,4 % del total.

Endeudamiento

El 95,5 % del endeudamiento corresponde a la Administración General de la Comunidad, frente al 4,5 % atribuido a universidades, organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas.

Por plazos, el 98,5 % de la deuda está formalizada a largo plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación, mientras que solo el 1,5% es a corto plazo. Además, el 67,2 % está contratado a tipo de interés fijo y el 32,8% a tipo variable, todo ello denominado íntegramente en euros.

Por otro lado, el Banco de España cifra en 4.069 millones de euros la deuda de las empresas públicas autonómicas no incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga cuantía asignada por este concepto.

De este modo, si se considera el conjunto del sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento sobre PIB se eleva al 20,6%, frente al 18,7% registrado por la Comunidad.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que Castilla y León respetó en 2024 los límites de endeudamiento establecidos, tal y como recoge el Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales publicado a finales del pasado mes de noviembre.