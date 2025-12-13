Mañueco anuncia 14 millones para recuperar la actividad perdida por la huelga de médicos: “Sólo hay un culpable”

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado esta mañana de sábado que su Gobierno realizará un “esfuerzo muy importante” de aproximadamente 14 millones de euros para recuperar la actividad sanitaria suspendida por la huelga de cuatro días convocada por los médicos en la Comunidad.

Durante la clausura de la Junta Directiva del PP en Ávila, Fernández Mañueco explicó que el paro, convocado en protesta por el Estatuto Marco propuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García, ha provocado la cancelación de 1.200 intervenciones quirúrgicas, la suspensión de 18.000 consultas de especialistas y 25.000 en Atención Primaria.

El presidente autonómico responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de la huelga y de los perjuicios ocasionados a los ciudadanos. “Sólo hay un culpable, el Gobierno”, afirmó, asegurando que el paro ha tenido un “impacto muy negativo” en la sanidad pública de Castilla y León y ha generado un “gran perjuicio” a los pacientes.

Según Fernández Mañueco, la gestión del Ejecutivo central, en lugar de solucionar la falta de médicos, “los maltrata y los enfada”.

En este contexto, la Junta solicitará al Gobierno central que asuma el coste de recuperar la actividad perdida, insistiendo en que la responsabilidad recae en ellos por su “mala gestión”. Además, el presidente destacó que trasladarán a los sanitarios que la Junta no es responsable de esta situación, reafirmando el apoyo de su Ejecutivo a las reivindicaciones de los médicos.

“Nosotros apoyamos las reivindicaciones de los médicos y el culpable es Sánchez, única y exclusivamente”, sentenció Fernández Mañueco, poniendo en valor la gestión de la Junta, caracterizada por “rigor” y “seriedad”.