Maíllo afirma que las crisis que afectan al Gobierno "vienen desde dentro", pero no habla de romper la coalición

El coordinador federal de IU junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón. M. Chacón ICAL

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asegurado este sábado en Valladolid que las crisis que atraviesa el Gobierno “no son como las demás”, ya que “vienen desde dentro y desde la contradicción que existe entre el decir y el hacer”.

Según Maíllo, ante esta situación es necesario actuar con “contundencia y firmeza”, porque “tarde o temprano, tendrá que haber cambio de gobierno”, algo que consideró “normal y máximo en un Gobierno de coalición”.

Maíllo realizó estas declaraciones durante la jornada ‘Vivir con derechos: vivienda y cesta de la compra al alcance de todas’, celebrada en Valladolid, donde señaló que el Ejecutivo debe garantizar “seguridad y certidumbre” mediante acciones políticas y con “clarificación y contundencia” ante casos de abuso y corrupción, relacionados ambos con el “abuso de poder”.

El coordinador de IU enfatizó que los abusos contra las mujeres “no solo son rechazables, sino que no se pueden permitir y tiene que haber transparencia máxima”. Para la formación, la prioridad es la solidaridad con las víctimas, un principio que, según Maíllo, “no es ajeno a ninguna organización política”, aunque sí lo es la forma en que se afrontan estos casos cuando ocurren.

Asimismo, Maíllo recordó que ambas partes del Gobierno “tienen que reunirse”, haciendo uso de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de investidura”, un mecanismo que permite “sentarse, hablar y exponer con transparencia las actuaciones que se desarrollan y que se van a hacer”.

“La mayoría social necesita un Gobierno que aporte derechos y tranquilidad”, añadió.

Sobre la estabilidad del Ejecutivo, el líder de IU advirtió: “Aquí no se trata de amenazar con salirse del gobierno o con derribar el gobierno. El problema es que si no se hace nada, el gobierno solo puede sentirse amortizado”.

Para Maíllo, “la mejor forma de salvar la legislatura y garantizar un gobierno que tome la iniciativa para resolver problemas estructurales, como la vivienda, es hacer una reflexión profunda para sentirnos partícipes de un Gobierno en el que merece la pena seguir”.