“Seguimos aquí”: los afectados por covid persistente en Castilla y León se unen para reclamar atención y derechos
Nace Acopercyl, la Asociación de Covid Persistente de Castilla y León, para visibilizar y defender a los afectados.
La irrupción de la pandemia de la Covid-19 supuso uno de los mayores desafíos sanitarios, sociales y económicos de nuestra historia reciente y Castilla y León lo vivió en primera persona.
Millones de personas en todo el mundo enfermaron, los sistemas de salud se vieron desbordados y la vida cotidiana quedó marcada por restricciones, incertidumbre y un profundo impacto emocional.
Aunque la fase más aguda de la crisis sanitaria ha quedado atrás, sus consecuencias no han desaparecido por completo. A día de hoy, muchas personas continúan sufriendo secuelas duraderas, conocidas como Covid Persistente o Long Covid, que afectan de manera significativa a su salud, su calidad de vida y su capacidad para retomar la normalidad.
Con el objetivo de “dar voz y visibilizar” la realidad que viven las personas afectadas por Covid Persistente en Castilla y León, se ha constituido ACOPERCYL, la Asociación de Covid Persistente de la comunidad.
La nueva entidad, sin ánimo de lucro, nace para “representar, informar y ofrecer apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad, aún poco reconocida y atendida en la región”.
La falta de reconocimiento social, los escasos recursos destinados a la atención del Covid Persistente y la inactividad de las administraciones durante los últimos años han llevado a este colectivo a organizarse formalmente como asociación.
Según explican desde ACOPERCYL, su creación responde a la necesidad urgente de impulsar medidas que garanticen una atención adecuada y homogénea para estos pacientes.
La asociación solicita a las instituciones públicas la puesta en marcha de unidades de atención específicas y multidisciplinares que permitan mejorar el diagnóstico y ofrecer una atención integral a quienes padecen esta condición.
Además,, la presidenta, considera "imprescindible reforzar la formación del personal sociosanitario con el fin de mejorar el abordaje de la enfermedad en todo el circuito sanitario y combatir la desinformación que contribuye al infradiagnóstico y a la falta de comprensión social".
ACOPERCYL también reclama la promoción de medidas legislativas que reconozcan la situación de las personas con Covid Persistente y garanticen sus derechos, especialmente para quienes sufren limitaciones significativas en su vida diaria, en el trabajo o en su bienestar emocional.
Incapacidades
La entidad insiste en la necesidad de registrar y codificar adecuadamente a los pacientes diagnosticados, lo que permitiría asignar los recursos necesarios desde una perspectiva sanitaria, psicológica y social.
Asimismo, reivindican el "reconocimiento de las incapacidades y limitaciones derivadas de la enfermedad para evitar situaciones de vulnerabilidad y exclusión sociolaboral".
Por último, la asociación insta a las administraciones competentes a comprometerse de forma real con el impulso de la investigación médica sobre Covid Persistente y a promover campañas que ayuden a visibilizar su impacto y concienciar a la sociedad.
Contacto: afectadoscovidpersistentecyl@gmail.com