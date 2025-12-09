“Seguimos aquí”: los afectados por covid persistente en Castilla y León se unen para reclamar atención y derechos

La irrupción de la pandemia de la Covid-19 supuso uno de los mayores desafíos sanitarios, sociales y económicos de nuestra historia reciente y Castilla y León lo vivió en primera persona.

Millones de personas en todo el mundo enfermaron, los sistemas de salud se vieron desbordados y la vida cotidiana quedó marcada por restricciones, incertidumbre y un profundo impacto emocional.

Aunque la fase más aguda de la crisis sanitaria ha quedado atrás, sus consecuencias no han desaparecido por completo. A día de hoy, muchas personas continúan sufriendo secuelas duraderas, conocidas como Covid Persistente o Long Covid, que afectan de manera significativa a su salud, su calidad de vida y su capacidad para retomar la normalidad.

Con el objetivo de “dar voz y visibilizar” la realidad que viven las personas afectadas por Covid Persistente en Castilla y León, se ha constituido ACOPERCYL, la Asociación de Covid Persistente de la comunidad.

La nueva entidad, sin ánimo de lucro, nace para “representar, informar y ofrecer apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad, aún poco reconocida y atendida en la región”.

La falta de reconocimiento social, los escasos recursos destinados a la atención del Covid Persistente y la inactividad de las administraciones durante los últimos años han llevado a este colectivo a organizarse formalmente como asociación.

Según explican desde ACOPERCYL, su creación responde a la necesidad urgente de impulsar medidas que garanticen una atención adecuada y homogénea para estos pacientes.

La asociación solicita a las instituciones públicas la puesta en marcha de unidades de atención específicas y multidisciplinares que permitan mejorar el diagnóstico y ofrecer una atención integral a quienes padecen esta condición.

Además, Arancha Barniol, la presidenta, considera "imprescindible reforzar la formación del personal sociosanitario con el fin de mejorar el abordaje de la enfermedad en todo el circuito sanitario y combatir la desinformación que contribuye al infradiagnóstico y a la falta de comprensión social".

ACOPERCYL también reclama la promoción de medidas legislativas que reconozcan la situación de las personas con Covid Persistente y garanticen sus derechos, especialmente para quienes sufren limitaciones significativas en su vida diaria, en el trabajo o en su bienestar emocional.

Incapacidades

La entidad insiste en la necesidad de registrar y codificar adecuadamente a los pacientes diagnosticados, lo que permitiría asignar los recursos necesarios desde una perspectiva sanitaria, psicológica y social.

Asimismo, reivindican el "reconocimiento de las incapacidades y limitaciones derivadas de la enfermedad para evitar situaciones de vulnerabilidad y exclusión sociolaboral".

Por último, la asociación insta a las administraciones competentes a comprometerse de forma real con el impulso de la investigación médica sobre Covid Persistente y a promover campañas que ayuden a visibilizar su impacto y concienciar a la sociedad.

Contacto: afectadoscovidpersistentecyl@gmail.com