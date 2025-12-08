El municipio más grande de Castilla y León no es una capital: es dos veces mayor que Valladolid y ocupa 457 km²

Castillo de Arcos de Jalón en Soria Diputación de Soria

Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España, y la sexta de Europa. Y eso se refleja en la sorprendente extensión de muchos de sus municipios. Al analizar los 100 municipios más grandes por superficie en kilómetros cuadrados, vemos que no necesariamente las ciudades más conocidas o capitales de provincia dominan el ranking.

Por ejemplo, dos municipios sorianos como Arcos de Jalón (457 km²) y San Esteban de Gormaz (407 km²) encabezan la lista, mientras que capitales como Valladolid, Zamora, o incluso León aparecen mucho más abajo, en el rango de 198 km² a 149 km².

Esto indica que en Castilla y León, la extensión territorial de un municipio no depende de su relevancia administrativa o demográfica, sino de factores históricos y geográficos.

Se puede comprobar que los municipios más extensos suelen encontrarse en provincias con topografía montañosa (Soria, León, Ávila), donde la población está dispersa y los núcleos históricos son pequeños, pero los terrenos a administrar son grandes.

Soria domina los municipios más grandes, seguida de León y Burgos, mientras que provincias como Valladolid o Salamanca presentan municipios grandes, pero no tan extensos como los del norte o la montaña.

Top 25

Encabezando la lista se encuentra Arcos de Jalón (Soria), con 457 km², seguido de San Esteban de Gormaz (Soria) con 407 km². Ambos municipios superan ampliamente a capitales de provincia y destacan por su gran extensión en zonas rurales. Soria muestra así su tendencia a tener municipios amplios con baja densidad de población, una característica histórica de la provincia.

En tercer lugar aparece Villadiego (Burgos) con 328 km², reflejando la tradición burgalesa de municipios extensos relacionados con antiguas merindades y territorios históricos. Le sigue Toro (Zamora, 326 km²), un caso interesante en el que un municipio del oeste, con relevancia histórica y vitivinícola, también ocupa un lugar destacado gracias a su extensión.

Otros municipios de gran superficie en esta lista incluyen Cervera de Pisuerga (Palencia, 325 km²) y Encinedo (León, 311 km²), lo que evidencia cómo la montaña y los valles del norte y noreste de Castilla y León concentran los territorios más amplios.

También aparecen Medina de Pomar (Burgos, 305 km²) y Truchas (León, 301 km²), reforzando la idea de que grandes extensiones no necesariamente coinciden con núcleos urbanos densos.

La capital soriana, Soria (272 km²), ocupa el puesto 13, detrás de municipios puramente rurales como Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria, 290 km²) y Ponferrada (León, 283 km²), confirmando que la extensión no está ligada al tamaño poblacional.

Otros municipios destacados en este top 25 incluyen Boca de Huérgano (León, 276 km²), Merindad de Río Ubierna (Burgos, 275 km²), Cuéllar (Segovia, 273 km²) y Valle de Sedano (Burgos, 264 km²), todos ellos con amplias superficies que reflejan patrones históricos, agrícolas o de montaña.

Finalmente, el top 25 cierra con municipios como Ciudad Rodrigo (Salamanca, 240 km²) y Aguilar de Campoo (Palencia, 237 km²), que, pese a no ser capitales de provincia, mantienen un protagonismo territorial relevante.

Este grupo de municipios evidencia que, en Castilla y León, los límites municipales han estado históricamente vinculados a la geografía y a la organización territorial medieval más que al desarrollo urbano moderno.

Análisis por provincias

Soria

Soria es la provincia con mayor presencia en los puestos superiores de la lista: Arcos de Jalón (457 km²), San Esteban de Gormaz (407 km²), Burgo de Osma (290 km²) y Soria (272 km²).

En Soria, muchos municipios grandes se ubican en zonas rurales y montañosas, lo que favorece grandes extensiones por unidad administrativa.

León

León destaca con numerosos municipios grandes en extensión, como Encinedo (311 km²), Truchas (301 km²), Ponferrada (283 km²), y Boca de Huérgano (276 km²).

León combina municipios grandes en superficie con ciudades de relevancia industrial y minera, como Ponferrada y Villablino.

Burgos

Burgos cuenta con municipios extensos como Villadiego (328 km²) y Medina de Pomar (305 km²).

Burgos muestra un patrón similar a León y Soria, con municipios grandes asociados a antiguos territorios históricos como Merindades (Valle de Sedano, Valle de Mena, Merindad de Río Ubierna).

Palencia

Palencia aporta municipios como Cervera de Pisuerga (325 km²) y Aguilar de Campoo (237 km²).

Su presencia se concentra más en la zona norte, con territorio montañoso, mientras que la zona sur más llana tiene municipios más pequeños.

Segovia

Segovia tiene municipios destacados como Cuéllar (273 km²) y El Espinar (205 km²), aunque con menor superficie máxima que Soria o León.

Los municipios segovianos más grandes están asociados a zonas con montes y campos abiertos, más que a núcleos urbanos densos.

Ávila

Ávila combina capitales como Ávila (231 km²) con municipios extensos rurales: Candeleda (214 km²) y Arenas de San Pedro (195 km²). Al igual que en León y Soria, la topografía montañosa del Sistema Central impulsa extensiones amplias por municipio.

Zamora

Zamora tiene municipios grandes como Toro (326 km²) y Porto (201 km²). Algunos municipios destacan por su extensión agrícola y sus ríos que delimitan antiguas jurisdicciones históricas.

Salamanca

En Salamanca, aunque predominan municipios más pequeños en extensión que en Soria o León, Ciudad Rodrigo (240 km²) y Castillejo de Martín Viejo (156 km²) son ejemplos de municipios históricos con gran extensión territorial.

Valladolid

Valladolid aporta menos municipios a la lista de los más grandes, destacando Valladolid (198 km²), Medina del Campo (153 km²) y Tordesillas (142 km²).