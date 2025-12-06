Retenciones en plena operación salida del puente en la A-62 tras el accidente de un camión de madrugada

La A-62 a su paso por Dueñas en Palencia Fotografía: DGT

El accidente de un camión que se ha salido de la vía en la madrugada de este sábado, 6 de diciembre, está provocando problemas al tráfico en la A-62, como ha informado el Servicio de Emergencias en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 6:30 horas de la madrugada en el punto kilométrico número 92, en el término municipal de Dueñas (Palencia), tras la salida de vía de un camión.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y miembros de Sacyl, pero el conductor del camión ha salido ileso.

Sin embargo, y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT) se están produciendo problemas de circulación en la zona.

Se ha visto afectado el carril derecho de la citada vía entre el punto kilométrico 99 y el 95.9, en sentido decreciente y hacia Burgos, desde las 10:02 horas.

Los conductores se encuentran con retenciones en el lugar en plena operación salida por el puente de la Constitución.