Yoko Ono (92) mira al pasado en León con su mayor retrospectiva en España en 10 años: "Apela a lo emocional"

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) alberga, desde el pasado 8 de noviembre, la muestra más extensa de Yoko Ono (Tokio, Japón, 1933) en España en la última década. Se podrá disfrutar de la misma hasta el próximo 17 de mayo de 2026.

Son un total de 1.700 metros cuadrados de una muestra que lleva el nombre de ‘Yoko Ono. Insound and Instructure’. Con ella se celebra la relevancia y la trascendencia de una artista que es pionera del arte conceptual y participativo, también del cine y la performance, relevante en el mundo de la música y activista por la paz mundial.

“Está considerada una de las artistas más importantes del canon contemporáneo y también del arte participativo. En la actualidad se está empezando a entender la importancia que tuvo su figura en los años 60”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el director del Musac desde hace cuatro años, Álvaro Rodríguez Fominaya.

Álvaro es, además, uno de los tres comisarios de esta auténtica joya. Los otros dos son Jon Hendricks y Connor Monahan, tres personas que conocen a la perfección el estilo de una de las artistas más reconocidas en todo el mundo.

La japonesa también se convirtió en una figura clave en la vida de John Lennon y, por extensión, en la historia de The Beatles, aunque su relación con la banda fue tensa y fue señalada, aunque con matices, como un factor en su separación.

Supuso una influencia de suma importancia para Lennon. La japonesa introdujo a John en el arte de vanguardia. Ya era una artista con trayectoria. Ono estuvo presente en las sesiones de grabación, lo que, a menudo, contrariaba los acuerdos previos de la banda y generaba conflictos, en especial porque ella insistía en estar siempre con John.

Una mujer que por su faceta artística y social no deja indiferente a nadie.

Imagen de Yoko Ono Fotografía: ICAL

La importancia de lo emocional

“Cuando gané el concurso para dirigir el Musac, hace cuatro años, este era uno de los grandes proyectos que tenía en mi mente para desarrollar. Es el tercero con Yoko Ono como protagonistas y el final de un trayecto de 20 años de colaboración a través de sus exposiciones”, señala Álvaro Rodríguez Fominaya.

El director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) destaca que Ono es “una persona que ha desarrollado varias facetas” desde la de “activista, a cineasta y pasando por el mundo de la música”. Todo esto se refleja en la muestra que se ubica en León.

“La exposición hace un repaso amplio a la obra artística y plástica de Yoko Ono. También a sus intersecciones con el mundo de la música y a su faceta como una de las piezas claves del arte contemporáneo. Todas estas facetas son imposibles de separar y están aquí recogidas”, añade Rodríguez Fominaya.

Nuestro entrevistado afirma que Yoko Ono “apela a lo emocional” y que este es “uno de los proyectos más importantes” que ha cubierto como comisario por “la profundidad y la calidad del proyecto”. Es algo “muy diferente” a lo que se ha podido ver de la artista.

Más de 80 obras

Con más de 80 obras, la exposición permite experimentar tanto piezas que Ono desarrolla a partir de los años 60, que en buena medida se incluyen en la histórica publicación Pomelo de 1964 hasta esas instalaciones de gran formato que crea a partir de los años 90. Un arco cronológico que va desde el año 1953 y hasta nuestros días.

“Yoko Ono cuenta con una trayectoria de más de siete décadas. Ha sido reconocida como una de las más destacadas artistas de vanguardia, cuya huella en la historia del arte contemporáneo crece, a medida que se entiende la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores”, añade nuestro entrevistado.

Imagen de una de las obras de Yoko Ono en el Musac Fotografía: Peio García / ICAL

El título de la exposición de la que se puede disfrutar en el Musac tiene su origen en el concierto y exposición de la japonesa que tuvo lugar el 20 de julio de 1964 en Yamichi Hall de Kioto. Ambos términos se refieren a la forma en la que el artista integra sonido e instrucción en su práctica del arte.

“Las facetas de compositora, artista y activista se entremezclan en su obra, como se puede ver en la exposición. Se entrecruzan en su obra, que adopta formas y soportes heterogéneos para plantear una visión radical del lenguaje, el arte y, también la participación del público”, añade el director del Musac.

‘Insound and Instructure incluye la amplia variedad de técnicas con las que la artista japonesa trabaja. Desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía.

Todo, recorriendo los principales temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria como pueden ser su creencia en el poder de la imaginación, el activismo por la paz, su sutil sentido del humor y del absurdo, pasando por el compromiso con el papel de la mujer en la sociedad. También destaca la presencia de la naturaleza en sus obras.

“Esta exposición es especialmente relevante en un momento en el que la su obra está recibiendo el reconocimiento de los museos a nivel internacional. Todo por su relevancia y resonancia en nuestros días, con recientes retrospectivas en Tate Modern, en Londres, o en Berlín, además de en Estados Unidos”, añade uno de los tres comisarios de la exposición.

El lujo de disfrutar a Yoko Ono en Castilla y León

Se trata de un evento cultural de suma importancia. Hay que valorar, de forma notable, que lo podamos disfrutar en Castilla y León en general y en León en particular. Serán muchos los forasteros que se acerquen, desde lejos, para disfrutar de esta muestra de calidad extrema.

Alfonso Fernández Mañueco visitando la exposición de Yoko Ono en el Musac Fotografía: Junta de Castilla y León

“Ha tenido una gran repercusión durante los primeros diez días. Hemos contabilizado más de 5.000 visitantes en ese tramo temporal. Algo a destacar, y muy importante, es que la repercusión en los medios de comunicación ha sido extraordinaria”, ensalza Álvaro Rodríguez Fominaya.

Nuestro entrevistado valora positivamente el momento por el que pasa el museo que dirige. En 2024 pasaron por el lugar “unas 90.000 personas” y “este año el número de visitantes será parecido” en lo que para él es “un buen trabajo”.

“Mi deseo pasa por continuar con la línea que hemos marcado en los últimos cuatro años. Apostando por la atención a la escena artística española y apostando por proyectos internacionales como este para situar al museo también en un sitio privilegiado fuera de nuestras fronteras”, finaliza el director del Musac.