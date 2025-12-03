Castilla y León rechaza el veto de Urtasun al torero Sánchez Mejías: "No se puede marginar su figura, fue clave en el 27"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, en la Conferencia Sectorial presidida por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este miércoles

La Junta de Castilla y León ha mostrado este miércoles su rechazo a la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de excluir la figura del torero Ignacio Sánchez Mejías entre las homenajeadas desde la Comisión Nacional del Centenario de la Generación del 27, creada por el Ministerio de Cultura. "No se puede marginar ni prescindir de su figura, fue clave en el nacimiento de la Generación del 27", ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, tras participar en la Conferencia Sectorial de Cultura en Madrid.

Santonja, no obstante, ha asegurado que el ministro ha dicho que "él no va a marginar a nadie" y "que eso es un malentendido" pero ha recordado que la Junta está "desarrollando ya un programa en Castilla y León".

"Ese programa en muy importante medida lo vamos a hacer cogidos de la mano con la Comunidad de Madrid y con otras comunidades. Tenemos un congreso que es 'El 27 y los toros', comisariado por Andrés Amorós, y unas exposiciones que se van a ver tanto en Madrid como en Castilla y León y estamos trabajando en una programación también para La Barraca y otras muchas actividades", ha afirmado.

El titular de Cultura, Turismo y Deporte ha asegurado que ha sido una Conferencia "sincera y cordial". "Nosotros hemos dicho las cosas que creíamos convenientes y hemos escuchado las respuestas que se nos han dado", ha afirmado, y ha recordado que el 27 "tiene muchísima importancia en Castilla y León".

"El segundo libro de Rafael Alberti está escrito en la Ribera del Duero, Federico García Lorca sus comienzos como escritor son en el Diario de Burgos, La Barraca prácticamente actuó en todas las provincias de Castilla y León y dejó muchísima huella", ha afirmado.

Además, Santonja ha recordado su amistad personal con Rafael Alberti y con José Bergamín y ha hecho referencia a las palabras que le transmitían sobre el torero Ignacio Sánchez Mejías. "Yo les conocí siendo muy joven y mantuve una amistad hasta el final, he tenido el privilegio de ir a ver corridas de toros con ellos y me hablaban mucho de Ignacio Sánchez Mejías y me hablaban con verdadero entusiasmo", ha zanjado.