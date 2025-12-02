La sanidad de Castilla y León se enfrenta a la "tormenta perfecta": gripe, huelga y el puente de diciembre

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, visita el bloque de consultas externas del Hospital Universitario de Salamanca. Jesús Formigo ICAL

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha expresado hoy su preocupación por lo que calificó como “una especie de tormenta perfecta” que afecta al sistema sanitario regional y nacional.

Entre los factores que alarman al Gobierno autonómico destacan la huelga de profesionales sanitarios, la llegada del puente de diciembre y la intensa actividad gripal que se registra en estos días.

“La gripe está alcanzando los niveles máximos y, desde luego, respeto el derecho a la huelga de cualquier trabajador, pero mi obligación es mantener la asistencia sanitaria”, afirmó Vázquez en declaraciones recogidas por Ical desde el Hospital de Salamanca.

Añadió que la situación se complica por coincidir con días festivos y fines de semana, así como por la duración de la huelga durante toda la semana.

Y más, puntualizó el consejero, “en una semana en la cual se sale de un puente y se va hacia un fin de semana y la huelga ocupa toda la semana”. “Por lo tanto, sí que estamos preocupados y sí que estamos trabajando para intentar mantener la asistencia sanitaria a los ciudadanos de Castilla y León”, zanjó.

Gripe

En cuanto a la vacunación, el consejero destacó que Castilla y León se sitúa como la segunda comunidad autónoma en porcentaje de población diana vacunada contra la gripe, tras el primer fin de semana de administración sin cita previa, modalidad a la que accedieron aproximadamente 8.000 personas.

Aunque la tasa actual es un 1,9 % inferior a la de la misma semana del año pasado, Vázquez aseguró que la cobertura sigue siendo elevada y animó a la población a vacunarse, destacando sus beneficios tanto para los usuarios como para el sistema sanitario.

Sobre la coordinación con el Gobierno central, Vázquez recordó que las comunidades autónomas cuentan con planes de funcionamiento y contingencia desde hace años y subrayó la necesidad de que las decisiones se basen en criterios técnicos, sin invadir las competencias regionales.

Aborto PSOE

El consejero también abordó la interrupción voluntaria del embarazo, tras las críticas del PSOE sobre la objeción de conciencia de algunos profesionales. Vázquez sostuvo que el acceso a este servicio público está garantizado y destacó la importancia de respetar tanto los derechos de las mujeres como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Actualmente, cuatro centros de la red de Sacyl prestan este servicio, y cuando no es posible realizarlo en la Comunidad, se facilita a la paciente la opción de acudir a otro centro público y gratuito.

Por último, Vázquez anunció avances en la ampliación y modernización del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Fase III del plan incluye la construcción de un nuevo edificio de consultas externas en la parcela del antiguo Hospital Clínico, con una inversión prevista de 50 millones de euros.

La nueva infraestructura, que aumenta en un 50 % la superficie inicial, albergará servicios ambulatorios, laboratorios, hospital de día, áreas administrativas, unidades de soporte asistencial y espacios generales como una cafetería. Según el consejero, la actuación refuerza el compromiso de la Junta con una sanidad pública moderna, accesible y sostenible.

El Plan Director del Hospital Universitario de Salamanca, con una inversión total superior a 331 millones de euros -de los que más de 252 millones se destinan a obra y 78 millones a equipamiento hasta la fecha- le sitúa como un referente en cuanto a infraestructuras sanitarias y dotación de alta tecnología médica.

El Complejo Asistencial cuenta con 900 camas, 25 quirófanos, 90 puestos de urgencias, 1.067 plazas de aparcamiento -de los cuales 530 han sido puestas a disposición esta legislatura-, un helipuerto y una superficie construida cercana a los 180.000 m², lo que lo convierte en uno de los centros más avanzados a nivel nacional, contribuyendo también al liderazgo de la sanidad castellana y leonesa en cuanto a sostenibilidad, eficiencia energética y redes de infraestructuras hospitalarias.