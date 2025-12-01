Vox denuncia una cadena de ataques: agresión a militantes en Ponferrada y nuevos destrozos en su sede de Zamora

A la izquierda, fragmento del vídeo difundido por Vox Castilla y León que recoge la agresión en Ponferrada. A la derecha, sede vandalizada de Vox Zamora

Vox Castilla y León ha vuelto a denunciar una situación que, aseguran, empieza a ser demasiado habitual. En apenas 48 horas, el partido ha comunicado dos incidentes: una agresión a varios militantes en Ponferrada durante el fin de semana y, este lunes, un nuevo ataque contra su sede en Zamora, donde, según relatan, los actos vandálicos se han convertido en algo recurrente.

El partido ha hecho público su malestar con un mensaje en el que, además de condenar los hechos, han querido mostrar respaldo a los afectados: “El sábado agresión a compañeros de Vox Ponferrada, hoy vandalizan la sede de Vox en Zamora, donde ya hemos perdido la cuenta de las veces que ha sucedido.” Añaden también un mensaje de desafío: “Demasiados cobardes se sienten impunes, pero que pierdan toda esperanza, no nos van a amedrentar.”

Sobre el incidente del sábado, Vox expresó su apoyo a los militantes implicados y citó directamente a varios de ellos: “Agresión a compañeros de Vox en Ponferrada. Por mucho que nos señalen, por mucho que nos agredan, no van a conseguir silenciarnos. Que pierdan toda esperanza. Mucho ánimo a nuestros compañeros de @VoxPonferrada, @P_atriciaGlez y a nuestro procurador @suarez_arca”.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨



❌ Agresión a compañeros de VOX en Ponferrada



🟢 Por mucho que nos señalen, por mucho que nos agredan, no van a conseguir silenciarnos. Que pierdan toda esperanza.



💪🏼 Mucho animo a nuestros compañeros de @VoxPonferrada , @P_atriciaGlez y a nuestro procurador… pic.twitter.com/XJV5H1FkMq — VOX Cortes de Castilla y León (@Vox_CortesCyL) November 29, 2025

Fuentes de la formación describen un clima de presión creciente, especialmente en Zamora, donde aseguran que los ataques a la sede se repiten desde hace meses. Pintadas, daños en la fachada y carteles arrancados son, dicen, parte del día a día: “Ya hemos perdido la cuenta.”

No se han facilitado aún datos concretos sobre denuncias o intervenciones policiales, aunque fuentes de Vox insisten en que estos episodios están documentados y que seguirán trasladándolos a las autoridades.

El mensaje que el partido quiere subrayar es claro: seguirán con su actividad política, pese a lo que consideran intentos de intimidación. “No nos van a silenciar”, concluyen.