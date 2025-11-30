El silencio de los sueldos de los alcaldes: 352 municipios de Castilla y León no remiten los datos al Gobierno

Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda de Ebro, municipio de mayor población que no ha notificado los datos junto a Pilar Alegría R. Ordóñez ICAL

En Castilla y León existen 2.248 municipios y cada uno de ellos tiene el deber de remitir al Gobierno el sueldo de sus alcaldes año tras año. Estos datos se hacen públicos en el portal de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA). Pues bien, por unas u otras razones, no todos cumplen con esta misión.

Un total de 352 municipios de Castilla y León ignoran la obligación legal de publicar las retribuciones de sus cargos políticos y puestos de la administración local, incluyendo el sueldo del alcalde.

Esta cifra, obtenida de la relación de ayuntamientos que no han remitido la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), revela un grave déficit de transparencia en gran parte de la Comunidad Autónoma. Es decir, un 15,6% no lo ha hecho.

El incumplimiento afecta de forma masiva a ocho de las nueve provincias, siendo Burgos, Ávila y León las que concentran la mayor parte de los municipios que mantienen el secretismo sobre el coste de sus corporaciones. Curiosamente, Soria no tiene ningún caso registrado.

Aunque la mayor parte de los consistorios incumplidores son de pequeño tamaño, la lista incluye poblaciones con una administración más grande, como Miranda de Ebro (Burgos), con más de 36.000 habitantes, y Toro, más de 8.000, (Zamora), o cabeceras de comarca como Briviesca (Burgos), El Barco de Ávila o Cacabelos (León).

La ausencia de esta información impide a los vecinos y a los organismos fiscalizadores conocer el destino exacto de los fondos públicos en lo relativo a las nóminas de los cargos electos y de libre designación.

La Ley de Transparencia establece esta remisión de datos como un pilar fundamental para la rendición de cuentas.

Sin embargo, no se establecen sanciones para los ayuntamientos que no cumplen con la intención de informar. De ahí que tantos ayuntamientos descarten hacer público el dato.

Cabe mencionar que, por un lado, los alcaldes pueden optar por renunciar a la dedicación exclusiva y, por lo tanto, no percibir un sueldo o solo cobrar dietas. En contraposición, la ley establece límites máximos para los salarios de los alcaldes según el número de habitantes del municipio, así se asegura la eficiencia en el gasto público.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha realizado un estudio de estos 352 morosos de datos. Hay que tener en cuenta que los que aparecen con un * es que han remitido la información, pero falta la firma.

Ávila

La provincia abulense acumula un total de 61 ayuntamientos que no han remitido los datos salariales.

Desde localidades de mayor tamaño como Cebreros, El Barco de Ávila, Piedralaves o El Barraco, hasta pequeños municipios como Bonilla de la Sierra, Muñotello o Tórtoles, la falta de transparencia se extiende por toda la geografía provincial.

Entre los municipios que incumplen en Ávila se encuentran:

Poblaciones del Valle del Tiétar y La Adrada: Cebreros, La Adrada, Piedralaves, El Barraco, Pedro Bernardo, Santa María del Tiétar, Cuevas del Valle, Villarejo del Valle.

Zona de Gredos: El Barco de Ávila, Piedrahíta, Hoyos del Espino, Navalmoral, La Horcajada.

Comarca de La Moraña: Madrigal de las Altas Torres, Fontiveros, San Pedro del Arroyo (*), Adanero, Gotarrendura, Blascosancho, Cantiveros, Cisla.

Otros municipios destacados: Burgohondo, Navalperal de Pinares, San Bartolomé de Pinares, Tornadizos de Ávila.

Burgos

La provincia burgalesa se mueve en cifras similares a la de Ávila al registrar 65 ayuntamientos que, a pesar de la obligatoriedad legal, no han hecho públicos los datos sobre los sueldos de sus cargos. El listado incluye tanto municipios de tamaño significativo como Miranda de Ebro y Briviesca, hasta numerosos ayuntamientos de las Merindades y la Ribera.

Entre los municipios que incumplen en Burgos se encuentran poblaciones destacadas como Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma (*), Merindad de Río Ubierna, Palacios de la Sierra.

Zona de Las Merindades: Merindad de Sotoscueva, Espinosa de Cervera (*), Berzosa de Bureba.

Ribera del Duero y Sierra de la Demanda: Torresandino, Santo Domingo de Silos, Quemada, Cilleruelo de Abajo, Tubilla del Lago, Pinilla Trasmonte, Madrigal del Monte, Barbadillo de Herreros, Valdeande, Monterrubio de la Demanda, Riocavado de la Sierra.

Otros municipios: Isar, San Mamés de Burgos, Monasterio de Rodilla, Villanueva de Argaño, Frandovínez, Pineda de la Sierra, Rábanos.

León

La provincia leonesa registra 59 municipios que han incumplido con la remisión de sus datos salariales.

En el listado se encuentran importantes localidades tanto del alfoz de la capital como de las principales comarcas, lo que eleva la preocupación por la rendición de cuentas.

Por ejemplo, municipios del Alfoz y de cierto tamaño como Valverde de la Virgen, Valencia de Don Juan, Cacabelos, Fabero, Chozas de Abajo, Villafranca del Bierzo, Santovenia de la Valdoncina.

Zona del Bierzo: Torre del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Cabañas Raras, Arganza, Vega de Valcarce, Sobrado, Oencia, Peranzanes, Balboa.

Zona Sur y Tierra de Campos: Valderas, Laguna de Negrillos, Villaquejida, Bercianos del Páramo, Pobladura de Pelayo García, Villaornate y Castro, Gordaliza del Pino, San Pedro Bercianos, Matadeón de los Oteros, Grajal de Campos.

Montaña y Comarcas de León: San Emiliano, La Vecilla, Murias de Paredes, Burón, Las Omañas.

Palencia

La provincia de Palencia aporta 29 municipios a la lista de ayuntamientos que no han remitido la información salarial. Este incumplimiento se concentra en localidades de la Montaña Palentina y Tierra de Campos.

Entre los municipios que incumplen en Palencia se encuentran poblaciones relevantes como Saldaña, Barruelo de Santullán, Alar del Rey, Villada.

Montaña Palentina y La Ojeda: Villaluenga de la Vega (*), Buenavista de Valdavia, Pedrosa de la Vega (*), Brañosera, Pino del Río, La Vid de Ojeda.

Tierra de Campos y El Cerrato: Cevico de la Torre, Antigüedad, Bustillo de la Vega, Villamoronta, Renedo de la Vega, Meneses de Campos, Hermédes de Cerrato, Capillas.

Otros municipios: Autilla del Pino, Loma de Ucieza, Castrillo de Don Juan, Villarrabé.

Salamanca

La provincia salmantina registra 57 municipios que han incumplido con la remisión de sus datos salariales. El mapa de la opacidad se extiende desde el Alfoz de la capital hasta zonas rurales de gran tradición como la Sierra de Francia, el Campo Charro y el Abadengo.

Entre los municipios que incumplen en Salamanca se encuentran poblaciones del Alfoz: Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, San Cristóbal de la Cuesta, Arapiles.

Zona de la Sierra (Béjar y Francia): Candelario, Sotoserrano, Puerto de Béjar (*), Cepeda, San Miguel de Valero, Cantagallo, San Martín del Castañar, Navacarros, La Hoya.

Comarcas de Vitigudino y La Ribera: Vitigudino (*), Villarino de los Aires, Barruecopardo, Aldea del Obispo, Cabeza del Caballo, Retortillo, Villasbuenas, Encinasola de los Comendadores.

Otros municipios relevantes: Villoria, Cantalapiedra, Topas, Alaraz.

Segovia

La provincia segoviana registra 27 municipios que han incumplido con la remisión de sus datos salariales.

Los ayuntamientos señalados se distribuyen principalmente entre las zonas de la Campiña, la Churrería y las estribaciones de la Sierra.

Poblaciones relevantes como Cantalejo, Navas de Oro, Navalmanzano, Otero de Herreros.

Zona de la Campiña y El Carracillo: Vallelado, Gomezserracín, Nieva, Juarros de Voltoya.

La Ribera del Duero y Fuentidueña: Olombrada (*), Sacramenia, Fuentidueña, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Laguna de Contreras.

Otros municipios: Vegas de Matute, San Pedro de Gaíllos, Duruelo, Valleruela de Pedraza.

Valladolid

La provincia vallisoletana registra 16 municipios que han incumplido con la remisión de sus datos salariales. En el listado se encuentran localidades del Alfoz de la capital, la Tierra de Campos y los Montes Torozos.

Entre los municipios que incumplen en Valladolid se encuentran Santovenia de Pisuerga y Villanueva de Duero (*).

Tierra de Campos: Villalón de Campos, Aguilar de Campos, Vega de Ruiponce, Cabezón de Valderaduey, Villabaruz de Campos.

Montes Torozos y Zona Oeste: Villalba de los Alcores, Peñaflor de Hornija, Castromonte, Tiedra, La Mudarra.

Otros municipios: Langayo (*), Manzanillo (*), Ramiro (**), Villavaquerín.

Zamora

La provincia zamorana aporta 38 municipios a la lista de ayuntamientos que han incumplido con la remisión de sus datos salariales.

En este listado se encuentran importantes localidades de la Tierra del Vino, Sayago, y la comarca de Sanabria. Entre los municipios que incumplen en Zamora se encuentran Toro, Fuentesaúco, Puebla de Sanabria y Morales de Toro.

Zona de Sanabria y Carballeda: Gallegos del Río, Mombuey, Manzanal de Arriba, Rosinos de la Requejada, Palacios de Sanabria, Pedralba de la Pradería, Porto (*), Requejo.

Tierra del Vino y Tierra del Pan: Madridanos, Valcabado, Casaseca de las Chanas, Moreruela de los Infanzones, Fuentespreadas, Villalazán, Gema, Gallegos del Pan.

Otros municipios: San Vitero, Pajares de la Lampreana, Villaescusa, Pozoantiguo, Pinilla de Toro, Tapioles, Quintanilla del Monte.