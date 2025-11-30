Castilla y León tendrá un puente más en 2026 que este año: gana uno en una fecha muy señalada

El pasado 29 de mayo, la Junta de Castilla y León aprobaba el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad para el año 2026. Pero ahora que se acercan los últimos festivos de 2025, las miradas se centran con más ganas en los días de descanso que nos deparan de cara al próximo año.

Sumar días y hacer un puente suele ser una de las cosas que se ansía cuando uno consulta el calendario laboral. Algo que de cara al próximo año va a resultar interesante en Castilla y León. Y es que el año 2026 suma un puente más que 2025, según la disposición de los festivos nacionales y autonómicos marcados por el Gobierno autonómico.

En 2025, los puentes automáticos comenzaron con el 6 de enero, Día de Reyes, que cayó en lunes, ofreciendo un fin de semana largo desde el inicio del año.

Mientras que el 15 de agosto, Día de la Asunción, se situó en viernes, generando otro descanso largo para los castellanos y leoneses. Además, el Día de la Hispanidad, trasladada desde el 12 de octubre (domingo) al 13 de octubre, permitió otro apetecible descanso.

Y si llegamos al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, el festivo cae en lunes, por lo que se genera el último de los puentes antes de la Navidad, que en 2025 no ofrece ningún puente sin tener que pedir días o vacaciones.

Y es que el 25 de diciembre, cae en jueves, por lo que solo aquellos que puedan tomarse libre el viernes 26 podrán alargar el descanso y unirlo al fin de semana.

Pero si nos vamos al calendario de 2026, la situación mejora gracias a los festivos trasladados y la colocación de fechas clave. El 1 de mayo cae en viernes, generando un fin de semana largo inmediato.

Por otro lado, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae en lunes, creando un puente con el fin de semana. De forma similar, el Día de la Constitución, 6 de diciembre, cae en domingo y se traslada al lunes 7, sumando otro descanso largo a final de año.

Además, en la Navidad del próximo año, el 25 de diciembre cae en viernes, por lo que a diferencia de 2025, sí se genera un puente automático sin necesidad de pedir días de vacaciones o de permiso añadidos.

Mientras que el resto de festivos de la Comunidad no darán la oportunidad de disfrutar de días acumulados, ya que el 15 de agosto de 2026 cae en sábado y el 23 de abril, Fiesta de Villalar, cae en jueves, por lo que solo puede generar puente si se solicita libre el viernes.

Así, contando únicamente los puentes automáticos, 2026 ofrece cinco descansos largos frente a los cuatro de 2025, mejorando las oportunidades de escapadas y descansos prolongados para los vecinos de Castilla y León.