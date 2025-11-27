De 94.555 a 39.600 euros: la desigual retribución de sueldos de los principales alcaldes en Castilla y León

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, durante el pleno del Ayuntamiento de este viernes Ricardo Ordóñez ICAL

Es el momento de rendir cuentas y de saber cuánto gana cada alcalde. Los datos publicados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública correspondientes al ejercicio 2024 son claros.

En este caso, revelan notables diferencias salariales entre los alcaldes de Castilla y León. Las retribuciones, que incluyen exclusivamente el sueldo público percibido como regidores, muestran que los municipios de mayor tamaño concentran las cuantías más elevadas, mientras que ayuntamientos medianos y pequeños quedan muy por detrás en remuneración.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), se sitúa un año más a la cabeza del ranking autonómico. Su alcaldesa es la que más dinero percibe en Castilla y León, con 94.555,36 euros anuales, gracias a su régimen de dedicación exclusiva, según se desprende del informe ISPA 2025 (Información Salarial de Puestos de la Administración).

La capital burgalesa se consolida así como una de las ciudades españolas donde la retribución municipal es más alta, ya que se codea con Madrid, Bilbao y Barcelona, quienes lideran la tabla nacional con cifras que van entre los 104.000 y los 110.000 euros.

En segundo lugar se encuentra Salamanca, donde el regidor García Carbayo (PP) cobra 80.582 euros. A pesar de la diferencia de población respecto a Burgos, la ciudad charra mantiene una de las retribuciones más elevadas de la comunidad.

Ávila cierra el podio económico, con 77.163,21 euros anuales. Su alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera (Por Ávila) también ejerce con dedicación exclusiva, alineando el salario abulense con el de otras capitales de provincia del país.

Ya por debajo de los 70.000 euros, se encuentra el alcalde de Segovia José Mazarías, (PP) que percibe 67.162 euros, situándose como el cuarto mejor remunerado.

A continuación, aparecen dos municipios que no son capitales, pero cuyo tamaño y estructura administrativa explican su posición en el ranking: Laguna de Duero (Valladolid): 65.802 y Aranda de Duero (Burgos): 63.989. En concreto, Avelino Álvarez (PP) y Antonio Linaje (Sentir Aranda). Ambos superan incluso el salario de algunos regidores de capitales provinciales.

Por ejemplo, el de León, José Antonio Diez (PSOE) que cobra 63.360 euros. Aquí lo curioso es que el alcalde leonés no es el que más gana en la provincia; ese privilegio lo tiene el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, cuya retribución roza los 90.000 euros.

Mientras que el todavía alcalde de Soria,Carlos Martínez (PSOE), pese a que es el candidato a la Junta por el Partido Socialista, se lleva 63.876 euros.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, (PSOE) percibe 54.838,81 euros, situándose por debajo de varias ciudades y municipios más pequeños. La diferencia entre Palencia y Burgos supera los 39.000 euros anuales.

El que menos

Y un año más es Francisco Guarido (IU), el alcalde que menos cobra de todas las capitales de provincia, con 39.628 euros percibidos en la anualidad 2024. Se puso el mínimo, y así sigue en el Ayuntamiento de Zamora.

En este listado hay otra curiosidad: Jesús Julio Carnero (PP), el alcalde de Valladolid, figura con una retribución de 14.076 euros, pese a ser la ciudad más grande de la Comunidad. Esto tiene una explicación. En este caso, como prometió, no cobra sueldo como alcalde de Valladolid, ya que lo hace como senador en la Cámara Alta. Solo ingresa por las indemnizaciones por la asistencia a plenos y, en su caso, gastos y dietas.