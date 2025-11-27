El chorro polar insiste en Castilla y León y ya avisa de cara al puente de diciembre

El modelo de referencia de Metered anticipa la llegada de varias vaguadas (lenguas de aire frío en altura) debido a un chorro polar que presentará ondulaciones en nuestras latitudes. Meteored

Castilla y León se prepara para un fin de semana con tiempo cambiante, marcado por la presencia continuada del chorro polar que seguirá influyendo en la evolución meteorológica de la región hasta el Puente de diciembre.

Según los modelos meteorológicos, el chorro polar experimentará en los próximos días una ligera subida de latitud, aunque continuará generando ondulaciones que favorecerán la llegada de varias vaguadas a España.

Esto mantiene un escenario de inestabilidad a corto y medio plazo, pese al avance de las altas presiones desde el Atlántico.

“Se esperan precipitaciones asociadas al paso de al menos dos vaguadas en los próximos 10 días, con algunas nevadas en las principales cordilleras” y “los primeros días de diciembre serán más suaves, con temperaturas que estarán por encima de la media en gran parte del país”, son los dos titulares que manda Samuel Biener, climatólogo de Meteored (Tiempo.com).

Por su parte, la AEMET adelanta esta previsión para Castilla y León. El sábado 29, la jornada comenzará con intervalos nubosos, aumentando la nubosidad hasta quedar nuboso o cubierto por la tarde.

Se esperan precipitaciones débiles que se iniciarán en el noroeste de Castilla y León y se extenderán progresivamente al resto de la comunidad durante la tarde y noche.

La cota de nieve se situará entre 1.800 y 2.000 metros al inicio del día, descendiendo a 1.300-1.600 metros por la tarde y noche. Las brumas y nieblas afectarán a la meseta por la mañana, algunas con cencellada, y por la tarde se desplazarán a zonas altas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el este, mientras que las máximas bajarán o se mantendrán estables.

Se esperan heladas débiles o localmente moderadas, con vientos flojos variables que tenderán a fijarse del suroeste, aumentando en intensidad.

Domingo 30

El domingo 30, los cielos seguirán nubosos, con precipitaciones más probables en zonas de montaña. La cota de nieve se situará en torno a 1.300 metros, elevándose por encima de los 2.000 metros al final del día.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente. Las heladas serán débiles y los vientos soplarán del oeste y noroeste, flojos con intervalos moderados.

Aunque no se prevé un periodo prolongado sin lluvias, las ondulaciones del chorro polar podrían traer descensos térmicos puntuales y episodios de nieve en cotas relativamente altas, además de precipitaciones dispersas en buena parte de la región.

La situación general indica que, pese a la retirada parcial del último descuelgue frío, la estabilidad atmosférica será temporal, con episodios de tiempo variable antes del Puente de diciembre.