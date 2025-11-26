Ya es oficial: llega una nueva convocatoria para obtener libros gratuitos en Castilla y León el próximo curso

Imagen de la vuelta al cole en un centro de Castilla y León Brágimo Ical

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este miércoles la nueva convocatoria del programa Releo Plus para el curso 2026-2027, que introduce una actualización de los umbrales de renta con el objetivo de ampliar el número de estudiantes beneficiarios.

A partir de esta convocatoria, podrán acceder a las ayudas las familias que en 2025 hayan declarado ingresos inferiores a tres veces el IPREM, un límite más flexible que el de hace tres cursos, cuando se situaba en 2,68 veces.

La Consejería de Educación mantiene igualmente los coeficientes correctores para familias numerosas, ajustados según el número de hijos, así como para aquellas que residen en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes y especialmente en los de menos de 5.000.

También continúan las ventajas destinadas a familias que incluyen personas con discapacidad, víctimas del terrorismo o de violencia de género.

Los progenitores interesados deberán presentar una solicitud por alumno a través del Portal de Educación antes del 19 de diciembre.

Quienes hayan participado en convocatorias anteriores encontrarán el formulario precargado, pudiendo actualizar únicamente los datos necesarios. La solicitud podrá registrarse de manera presencial, preferentemente en la secretaría del centro educativo en el que estudia el alumno, o a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Asignación de libros de texto

Tras la publicación de la resolución, los centros recibirán el listado de alumnos beneficiarios.

En junio, los estudiantes deberán indicar qué manuales necesitan, y el equipo responsable de cada centro verificará qué peticiones pueden cubrirse con los fondos disponibles en el banco de libros.

Esta preasignación se desarrollará entre el 15 de junio y el 13 de julio. La asignación definitiva se llevará a cabo del 1 al 11 de septiembre.

Durante el curso actual, un total de 79.559 estudiantes de Castilla y León han participado en el programa Releo Plus, ya sea mediante la recepción directa de libros del banco o a través de ayudas económicas.

Esta cifra representa el 39 % del alumnado matriculado en etapas educativas obligatorias en la Comunidad.