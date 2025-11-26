Ramiro Ruiz Medrano se despide de las Cortes: "Ya no encajo con las nuevas formas de hacer política"

El procurador del Partido Popular Ramiro Ruiz Medrano (Renedo de Esgueva, Valladolid, 1958), figura muy querida en las Cortes de Castilla y León, se ha despedido este miércoles del Parlamento autonómico con un discurso sereno, cargado de gratitud y buenos deseos tras anunciar que no continuará en su escaño más allá del primer trimestre de 2026. "Todo tiene un principio y un final, y lo importante es asumirlo con serenidad", ha declarado tras explicar que, hace ya tiempo, se dio cuenta de que su perfil ya no "encaja" con "las nuevas formas de hacer política".

Lo acepta, dice, con naturalidad, como "hijo de la Transición". "Yo he sido muy afortunado", ha afirmado en lo que será su última intervención en el pleno. Sus palabras han arrancado un largo aplauso de todos los procuradores y sus compañeros del Grupo Popular se han puesto en pie para ovacionarle. Ruiz Medrano ha recordado que, durante todos estos años, ha podido trabajar para que los pueblos y ciudades de Castilla y León fueran "lugares mejores".

En un tono más íntimo, ha repasado su trayectoria: empezó en política con apenas 20 años, en las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, pero ha confesado, entre sonrisas, que el cargo del que más orgulloso está es haber sido monaguillo en 1966 en su pueblo, Renedo de Esgueva. Una etapa que culminará en los primeros meses de 2026, pero se marcha "feliz" y profundamente agradecido "por tanto y por tantos".

El procurador del PP ha citado a Antonio Machado: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Y ha añadido: "Mi camino se ha trazado con vuestras huellas, compañeros". De todos ellos, ha dicho, se lleva tres lecciones fundamentales: la humildad, "porque nadie es dueño de la verdad", el compromiso, "para defender lo que de verdad merece la pena", y "la honradez y la generosidad".

"Todos formáis parte de mi mochila de gratitud", ha concluido. Por último, ha querido rendir homenaje al trabajo silencioso de concejales y alcaldes, él mismo lo fue durante años, y ha recordado sus cargos anteriores: presidente de la Diputación de Valladolid, concejal en la capital, diputado nacional, senador y delegado del Gobierno en Castilla y León.

Ruiz Medrano ha pedido disculpas por las veces en que quizá no estuvo "a la altura de la confianza recibida", pero ha subrayado que siempre intentó cumplir cada responsabilidad con lealtad y honestidad. Con su despedida, Ramiro Ruiz cierra casi medio siglo de servicio público con la misma elegancia y cercanía con la que siempre ha ejercido la política.