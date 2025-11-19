Atención personalizada y cercanía: el modelo de Eurocaja Rural

La entidad financiera prosigue su Plan de Expansión por Castilla y León y actualmente cuenta con una red comercial de 49 oficinas repartidas entre las nueve provincias de la región castellana y leonesa. Además, es la única referencia financiera en 71 municipios donde residen más de 89.000 habitantes.

Eurocaja Rural reafirma su firme compromiso por atender a la ciudadanía con cercanía y humanidad ofreciendo asesoramiento, atención personalizada y una banca accesible, así como proporcionando cobertura a territorios rurales y urbanos donde otras entidades han cesado su actividad.

La entidad cuenta con presencia física en León, Palencia, Burgos, Soria, Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Salamanca y Ávila, totalizando 49 oficinas que están repartidas entre toda la comunidad.

En todo el ámbito de actuación donde opera (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Aragón y Andalucía) la entidad supera las 495 oficinas, más de 500.000 clientes y 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.

Además, es la única referencia financiera en 71 municipios donde residen más de 89.000 habitantes. También mantiene el 40% de su red de oficinas en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes, y el 13% están ubicadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

Solvencia acreditada por Moody’s

Recientemente, la agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable.

Del mismo modo, ha incrementado el rating de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta Aaa, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo que otorga dicha agencia.

Esta valoración es muy positiva y confirma la fortaleza del modelo de negocio de Eurocaja Rural, basado en una gestión prudente y consistente a lo largo del tiempo.

Ayudas Sociales

Eurocaja Rural mantiene un fuerte compromiso social con Castilla y León a través de su Fundación y el Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.). En este sentido, Fundación Eurocaja Rural otorgó este año sus Ayudas Sociales en las que Parkinson León, la Asociación de Familiares de Personas con Autismo y/o Trastorno Generalizado del Desarrollo (Zamora).

También la Asociación Aler (León) y AMAP Ayuda Mundial a Pueblos Necesitados (Valladolid), fueron beneficiadas con una ayuda de 2.000 euros en la categoría “Colectivos Vulnerables”.

Igualmente, en la categoría “Desarrollo Rural” se otorgaron otros 2.000 euros a la Asociación de Jóvenes Solidarios (Ávila), la Asociación de Fibromialgia de Segovia, la Asociación de Familiares y Afectados por la Esclerosis Múltiple (Burgos) y la Asociación Mundo Azul (Palencia).

Asimismo, el 15 de septiembre se lanzó la convocatoria de 2025 para optar a las Ayudas ‘Workin’, en las que Fundación Eurocaja Rural reparte 10.000 euros a 10 proyectos diferentes de integración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad.

El año pasado un total de tres entidades de Castilla y León se beneficiaron de estas ayudas: Fundación Aspanias Burgos, Asociación Salud Mental Palencia y Down Ávila. Todas las entidades interesadas podrán presentar su proyecto hasta el 10 de noviembre a través de la web www.fundacioneurocajarural.es

Resaltar también la Carrera Solidaria Contra la ELA, celebrada el pasado 5 de octubre, en la que el 100% de la recaudación se ha destinado a 8 entidades diferentes entre las que se encuentra ELA Castilla y León.

Este año se ha batido un nuevo récord de participación, superando los 5.300 inscritos y una recaudación de 103.400 euros destinada a mejorar la vida de personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a impulsar la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa.